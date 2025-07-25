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21:58, 25 июля 2025

Протесты в Тбилиси продолжаются 240 дней подряд

Группа поддержки Ахобадзе у суда. Фото: NEWS.On.ge.  

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты собрались сегодня у Тбилисского горсуда, чтобы поддержать арестованного участника протестов Георгия Ахобадзе. Вечером сторонники евроинтеграции перекрыли проспект Руставели у парламента. 

Как писал "Кавказский узел", 24 июля, на 239-й день непрерывных протестов, участники акции у парламента Грузии призвали граждан поддержать семьи вынужденных переселенцев, которых силой выселили из аварийного здания в тбилисском районе Самгори.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Движение по проспекту Руставели у здания парламента Грузии сегодня вечером вновь перекрыто сторонниками евроинтеграции, которые собираются на ежедневную акцию уже 240 дней подряд, передает Publika. 

Ранее днем десятки активистов собрались во дворе Тбилисского горсуда, чтобы поддержать одного из арестованных в связи с участием в протестах, врача Георгия Ахобадзе - ожидалось, что сегодня суд огласит ему приговор. Сторонники Ахобадзе не смогли попасть на заседание и ожидали новостей о приговоре перед входом в суд, однако судья постановил перенести оглашение приговора на 28 июля. Собравшиеся у суда держали плакаты в поддержку политзаключенного, сообщило NEWS.On.ge.  

"Кавказский узел" писал, что Ахобадзе был задержан 7 декабря после акции на проспекте Руставели, 10 декабря суд заключил его под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Георгий Ахобадзе рассказал адвокату, что шел с другом по улице, когда их остановила патрульная полиция. "Когда ему надели наручники и подвели к капоту машины, он почувствовал, что полицейский сунул руку в левый карман его брюк, и понял, что ему пытаются подбросить запрещенное вещество", - сообщал защитник.

Аналогичные обвинения по статье о наркотиках были предъявлены еще нескольким участникам протестов, в том числе россиянам Антону Чечину, Артему Грибулю и Анастасии Зиновкиной. Чечин и Грибуль 21 июля объявили в заключении сухую голодовку. 

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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