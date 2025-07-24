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21:56, 24 июля 2025

Активисты на Руставели поддержали протест против выселения людей в Самгори

Участники акции на проспекте Руставели. Фото: NEWS.On.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели у здания парламента на 239-й день непрерывных протестов. Участники акции призвали граждан поддержать семьи вынужденных переселенцев, которых полицейские выселяют из аварийного здания в тбилисском районе Самгори.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 

Проспект Руставели у здания парламента Грузии сегодня вечеромвновь перекрыт на 239-й день непрерывных протестов, передает NEWS.On.ge. 

Уже восьмой месяц граждане непрерывно протестуют против решения «Грузинской мечты» остановить евроинтеграцию Грузии. Они требуют освобождения политических и проведения новых парламентских выборов.

Активист Гота Чантурия, выступая на проспекте Руставели, обратился к собравшимся, призвав их поддержать протест против выселения семей беженцев из Абхазии из аварийных фабричных зданий на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори. Сегодня полиция начала выселять жильцов из этого здания по решению суда. «Ряд групп, молодежь, студенты, местные жители, в первую очередь, просили нас, если у нас есть возможность, приехать на улицу Твалчрелидзе», - цитирует слова активиста Publika. 

На процессе по делу 11 участников протестов были допрошены 30 потерпевших и все они “формулируют одну и ту же идею абсолютно одинаковыми словами и в одинаковой последовательности”. Люди из разных возрастных групп и с разным опытом работы могли выступить таким образом лишь в том случае, если они получили от прокуратуры и следственных органов конкретную последовательность слов, которые следует произносить в зале суда, заявил представитель защиты.

Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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