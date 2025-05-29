Сторонники евроинтеграции Грузии 183-й день подряд перекрыли проспект Руставели

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Немногочисленная акция противников приостановки евроинтеграции Грузии проходит в Тбилиси. Активисты уже 183 дня подряд перекрывают по вечерам проспект Руставели, подсчитал "Кавказский узел".

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии, не согласные со сменой геополитического курса страны, уже полгода выходят на ежедневные акции протеста, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики не раз жестко разгоняли эти протесты и задерживали активистов, административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. 27 мая сторонники евроинтеграции провели акцию у офиса правящей партии и сожгли партийный флаг.

Участники протестов ежедневно с 28 ноября 2024 года перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии, протестуя против итогов парламентских выборов. Европарламент отказался признать результаты этих выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В ответ премьер-министр страны заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. Со временем массовость акций пошла на спад, в них стало принимать участие меньше людей, чем в первое время после начала протестов, проанализировал ситуацию "Кавказский узел".

Сегодня вечером активисты традиционно перекрыли проспект Руставели, сообщил телеграм-канал Tbilisi_life, который ежедневно освещает эти акции и публикует видео перекрытого проспекта. Судя по обнародованному там сегодня видео, участники сегодняшней акции практически заблокировали движение транспорта через проспект. Акцию сопровождают полицейские. Активисты машут флагами Грузии и Евросоюза, а водители проезжающих мимо машин сигналят участникам акции.

"Кавказский узел" писал также, что грузинские силовики задержали 27 мая участника акции протеста Учу Кемашвили, который сжег флаг "Грузинской мечты". Протестуя против задержания, его сестра Нини тоже сожгла партийный флаг.

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