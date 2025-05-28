Участник протестной акции задержан за сожжение флага "Грузинской мечты"

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Грузинские силовики задержали участника акции протеста Учу Кемашвили, который сжег флаг "Грузинской мечты". Протестуя против задержания, его сестра Нини тоже сожгла партийный флаг.

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии уже полгода выходят на акции протеста, добиваясь новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов и задерживали активистов, административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. 27 мая сторонники евроинтеграции провели акцию у офиса правящей партии. Во время акции был сожжен партийный флаг.

Задержан один из участников акции протеста на проспекте Руставели. Уча Кемашвили сжег флаг "Грузинской мечты" во время митинга, пишет 27 мая "Грузия-онлайн".

О задержании рассказала сестра Кемашвили. Она увидела, что он шел к машине, а за ним шли 20-25 человек. Его вытащили из собственного автомобиля и посадили в полицейскую машину.

Кемашвили обвиняется в неподчинении требования полицейских, уточняет Radio Tavisupleba.

После задержания Учи Кемашвили его сестра Нини вечером 27 мая также демонстративно сожгла флаг "Грузинской мечты" на проспекте Руставели. Она заявила: "Моего брата арестовали? Тогда приходите и меня арестуйте", информирует телеграм-канал Tbilisi Life.

Участники протестов ежедневно с 28 ноября 2024 года перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. В этот день Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день, проспект Руставели с этого дня также ежедневно перекрывался протестующими.

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