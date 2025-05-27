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21:57, 27 мая 2025

Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси вопреки непогоде

Протестующие у парламента на проспекте Руставели, 27 мая 2025 года. Кадр видео Lorena Beria / Tbilisi life

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На 181-й день непрерывных протестов сторонники евроинтеграции Грузии провели акцию у офиса правящей партии, после чего присоединились к манифестации на проспекте Руставели.

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии уже полгода выходят на акции протеста, добиваясь новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов и задерживали активистов, административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. 26 мая, в День независимости Грузии, перед участниками ежедневной акции выступила пятый президент страны Саломе Зурабишвили. 

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Участники ежедневной акции протеста вновь собрались сегодня перед зданием парламента и перекрыли движение по проспекту Руставели, напомнив об основных требованиях оппозиционеров - назначить новые выборы в парламент и освободить всех арестованных демонстрантов. 

Активисты принесли на проспект баннеры в поддержку требований, а также флаги Грузии, Украины и Евросоюза, сообщил телеканал Pirveli. 

Протестующим пришлось взять с собой также зонты в связи с сильным дождем. “Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт, несмотря на ливень”, - отмечает Telegram-канал Tbilisi life. 

Шествием на проспект Руставели пришли участники акции протеста возле главного офиса партии “Грузинская мечта”, которую организовали родственники политзаключенных. Во время этой акции был сожжен партийный флаг.

Участники протестов ежедневно с 28 ноября 2024 года перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. В этот день Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. 

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день, проспект Руставели с этого дня также ежедневно перекрывался протестующими.

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Автор: "Кавказский узел"

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