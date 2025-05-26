Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

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Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила с Днем независимости участников ежедневной акции в поддержку евроинтеграции страны на проспекте Руставели.

Как писал "Кавказский узел", день независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жорданией провозгласило независимость страны. Грузинская Демократическая республика (Первая республика) просуществовала до марта 1921 года, когда власть в Грузии перешла в руки большевиков. Сегодня днем активисты провели в центре Тбилиси шествия, участники одного из них призвали власти освободить задержанных на акциях протеста.

Акт о независимости Грузии от 26 мая 1918 года стал первоосновой новой Конституции страны, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" историки в 2018 году, когда отмечалось 100-летие со дня провозглашения Грузинской Демократической республики. Определяющей силой в процессе советизации Грузии была Красная армия, указал, в частности, старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Вадим Муханов. "Меньшевики хотели сохранения независимости, а большевики добивались советизации страны. Более сильное и веское слово оказалось у большевиков, когда 11-я и 9-я армии вошли в Грузию с двух сторон в 1921 году", - рассказал он.

На проспекте Руставели, где в течение всего дня проходили мероприятия по случаю Дня независимости, движение “Площадь Свободы” установило специальную палатку, где любой желающий мог символически подписать Акт о независимости.

Активисты поощряли отдельными подарками тех, кто делал пожертвования в “Фонд Свободы”, помогающий оппозиционерам выплачивать штрафы за участие в проевропейских акциях - им выдавали “дневник протеста”, сообщил телеканал Pirveli.

К вечеру у здания парламента была возведена сцена для выступления пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили перед собравшимися. Лидеры проевропейских партий вышли на проспект Руставели вместе с протестующими, которые собрались на проспекте Руставели в 180-й день подряд. Зурабишвили поздравила собравшихся с Днем независимости Грузии.

Параллельно с Тбилиси акция протеста проходила и в Батуми, где сторонники евроинтеграции собрались перед зданием Конституционного суда. Активисты развернули баннер со словами журналистки Мзии Амаглобели: “Сражайтесь, пока не стало слишком поздно”.

В своем выступлении Зурабишвили ответила на вопрос, которым задавались некоторые из участников акции - должны ли они отмечать День независимости как праздник, пока политзаключенные не освобождены.

“Этот вопрос волнует всех нас. Мы празднуем, потому что мы уже победители: прошло семь месяцев после выборов и шесть месяцев с тех пор, как незаконное правительство решило остановить наш путь в Европу. Грузия все еще стоит и, следовательно, является победителем”, - заявила пятый президент.

После выступления Зурабишвили со сцены демонстрировались видеообращения ряда западных политиков, поздравивших граждан Грузии с Днем независимости, а также транслировались аудиообращения арестованных за участие в акциях протеста.

Участники протестов ежедневно с 28 ноября 2024 года перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. В этот день Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день, проспект Руставели с этого дня также ежедневно перекрывался протестующими.

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