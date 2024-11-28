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18:27, 28 ноября 2024

"Грузинская мечта" отказалась от переговоров о вступлении в ЕС

Флаги «Грузинской мечты». Фото: страница «Грузинской мечты» в Facebook, принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Как писал "Кавказский узел", Европарламент сегодня принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиция отказалась признавать их итоги и заявила, что будет бойкотировать работу парламента. Признать итоги выборов также отказалась президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, объявил сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов Евросоюза", - привело его слова агентство "Новости Грузия".

По его мнению, в конце 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС, с тем, чтобы это произошло к 2030 году.

На этом этапе начало переговоров по вступлению в ЕС используется как инструмент шантажа страны, что недопустимо, утверждал Кобахидзе. Также он заявил, что "категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милость", говорится в публикации.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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