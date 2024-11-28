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18:06, 28 ноября 2024

Европарламент отказался признать итоги парламентских выборов в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европарламент принял резолюцию о том, что парламентские выборы в Грузии проведены с многочисленными нарушениями. Европарламентарии заявили о необходимости в течение года провести повторные выборы под международным контролем и ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", грузинский парламент 11-го созыва 25 ноября провел первое заседание, оно проходило на фоне масштабной акции протеста у здания. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" признали полномочия всех 150 парламентариев, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов. 

Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую парламентские выборы 26 октября в Грузии, за то, что они не были ни свободными, ни справедливыми, что представляет собой еще одно проявление продолжающегося отката демократии в стране, "за что правящая партия "Грузинская мечта" несет полную ответственность", следует из сообщения на сайте Европарламента.

Депутаты Европарламента осудили многочисленные и серьезные нарушения в ходе выборов, в том числе задокументированные случаи запугивания избирателей, манипулирования результатами голосования, вмешательства в работу наблюдателей за выборами и средств массовой информации, а также сообщения о манипуляциях с использованием электронных устройств для голосования. Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, "не служат надежным отражением воли грузинского народа", добавили они. В результате парламент отвергает любое признание парламентских выборов, как и должно делать международное сообщество. Депутаты Европарламента подчеркнули, что выборы должны быть  проведены повторно в течение года под тщательным международным контролем и независимой избирательной администрацией.

ЕС должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с правительством Грузии, говорится в заявлении.  В их число грузинских политиков, на которых  должны быть наложены санкции входят премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и бывший премьер-министр и олигарх Бидзина Иванишвили. Члены Европарламента также призвали ЕС строго ограничить формальные контакты на уровне ЕС с правительством и парламентом Грузии

Парламент также решительно осуждает систематическое вмешательство России в демократические процессы в Грузии посредством дезинформации, такой как заговор «Партии глобальной войны», которая утверждает, что оппозиция страны якобы втянет страну в войну с Россией по приказу Запада. Депутаты Европарламента строго предупреждают грузинские власти о том, что любые попытки запретить законно созданные политические партии приведут к дальнейшему отчуждению страны от ЕС и сделают невозможными любые шаги к вступлению в ЕС. Резолюция была принята 444 голосами за, 72 против при 82 воздержавшихся.

Тайна и свобода голосования в Грузии были скомпрометированы присутствием вблизи избирательных участков “неформальной охраны”, на действия которой полицейские и члены избиркомов никак не реагировали, рассказал ранее в интервью “Кавказскому узлу” старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября. “Они были на восьми участках из девяти, которые я посетил. Эти люди, дежурившие за пределами участка, имели на руках удостоверения личности избирателей, звонили этим избирателям или привозили их на машинах, разговаривали с ними за пределами участка, а затем возвращали удостоверения личности и позволяли им войти на избирательный участок”, - рассказал правозащитник, отметив, что один из “неформальных охранников” пытался помешать ему войти на избирательный участок. “Наблюдатели от другой миссии, HRC/NHC, зафиксировали несколько случаев, когда избиратели фотографировали бюллетени в избирательных кабинках. Было несколько случаев, когда в избирательные кабинки заходили сразу два человека, или когда члены комиссии наблюдали за кабинками таким образом, что это нарушало тайну голосования”, - указал также Боркгревинг. 

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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