Депутаты от "Грузинской мечты" признали полномочия всех 150 парламентариев

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На первом заседании обновленного парламента Грузии представители правящей партии признали полномочия всех 150 депутатов, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов.

Как писал "Кавказский узел", грузинский парламент 11-го созыва сегодня начал первое заседание на фоне масштабной акции протеста около здания парламента.

Участники протестов, требующие перевыборов в парламент, провели ночь перед зданием законодательного органа. На площадь Свободы были стянуты силовики и техника для разгона демонстраций. Минувшей ночью один из участников акции протеста был арестован за нападение на полицейского.

Парламент на заседании признал полномочия всех 150 депутатов, временная мандатная комиссия подтвердила, что документы 150 избранных парламентариев в порядке. Глава комиссии зачитал единый список избранных депутатов, после чего состоялось голосование, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Полномочия 150 членов парламента признали 88 членов «Грузинской мечты», отмечается в публикации.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Для признания депутатских полномочий достаточно 76 голосов (50% + 1 голос). Чтобы парламент получил полные полномочия для своей работы, необходимо признание полномочий двух третей от списочного состава парламента – 100 депутатов, рассказал ранее бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

В заседании принимают участие депутаты от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение». В целях безопасности в парламент не пускают по временным пропускам, вход разрешен только аккредитованным сотрудникам телекомпаний, передал корреспондент «Кавказского узла».

Около здания парламента продолжается акция протеста. Ее участники установили три большие палатки на проезжей части проспекта Руставели, на котором находится здание парламента. На территории около здания мобилизована полиция. Силовики также перекрыли входы в здание парламента.

Лидеры оппозиции заявили, что их дальнейшие действия будут определены исходя из решений правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение». «Мы продолжаем борьбу до победы, нам терять нечего», - сказала одна из активисток, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов. Ранее, 16 ноября, председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты. 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. Акция протеста завершилась 20 ноября. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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