Аналитики оценили перспективы работы грузинского парламента

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В случае признания полномочий парламента он сможет работать лишь ограниченно, так как у правящей партии "Грузинская мечта" нет достаточного количества мандатов для полноценной работы, а оппозиция отказалась от участия в его работе. Сторонники оппозиции провели сегодня акцию протеста у Центризбиркома.

Как писал "Кавказский узел", "Коалиция за перемены" и "Единство ради спасения Грузии" заявили об отказе входить в парламент и получать мандаты депутатов. Центризбирком назвал это решение противозаконным. Партия Гахарии "За Грузию" и коалиция "Сильная Грузия" сообщили, что будут действовать в рамках законных процедур.

Разные позиции части оппозиции и Центризбиркома о правилах отказа от мандатов депутатов парламента Грузии "Кавказскому узлу" прокомментировали бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили и бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

От того, какие шаги предпримут грузинское общество и политические партии, зависит реакция международного сообщества, уверен Давид Дарчиашвили. "Все упирается в проблему - будет ли этот парламент легитимным или нет. Он станет формально работать, превратится в печатный станок и будет принимать то, что ему скажут. У такого парламента не будет легитимности ни у большой части общества, ни на международной арене. Сейчас обсуждают, как решить эту проблему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если неформальный правитель страны, учредитель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Бидзина Иванишвили не сможет удержать такого типа парламент до следующих парламентских выборов, то тогда система начнет трансформацию. Однако сложно предугадать, когда это произойдет – когда устанет народ, кто и когда на какой компромисс согласится, когда произойдет радикализация. "Идет борьба, у кого хватит воли и сил в этой борьбе, тот и победит", – сказал он.

Политики не могут отказаться от мандатов депутатов до того, как парламент признает их полномочия, подчеркнул Вахтанг Хмаладзе. Это происходит на первом пленарном заседании парламента нового созыва, и голосуют за всех в едином списке, представленном Центральной избирательной комиссией. Для признания депутатских полномочий достаточно голосов больше половины от списочного состава, в котором 150 депутатов, – 76 голосов. Кроме того, партии не могут отозвать из Центральной избирательной комиссии свои партийные списки до признания полномочий парламента, а политики – отозвать свое участие в партийном списке. "Для того чтобы парламент получил полные полномочия для своей работы, необходимо признание полномочий двух третей от списочного состава парламента – 100 депутатов", – сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, при 89 мандатах "Грузинской мечты" парламент может функционировать, может принимать любые решения, для принятия которых необходимо квалифицированное большинство. Парламент не сможет принять решения, такие, как например, избрание на должность Народного защитника (омбудсмена) или членов Высшего совета юстиции, внесение поправок в Конституцию, для чего у партии недостаточно мандатов.

В Тбилиси продолжаются акции протеста. Сегодня участники шествия в Тбилиси, требующие отмены итогов парламентских выборов, попытались перекрыть дорогу, но силовики помешали им это сделать.

Активистки сегодня днем попытались подать заявление в Центризбирком Грузии - примерно 25 женщин провели акцию протеста. До начала акции полиция закрыла все входы у металлических ворот, ограждающих здание. На территории оказалось только несколько женщин, пришедших раньше и пытавшихся остановить полицейских. Часть женщин проводила акцию протеста за воротами, высотой примерно три метра, одна из них перелезла через них во двор ЦИК. Женщины кричали, стучали по воротам, возмущаясь действиями полицейских, которые помешали им подать заявление в ЦИК.

"Два дня назад была анонсировала мирная акция у ЦИК. Намеревались обратиться в ЦИК с заявлениями о нарушениях тайны голосования, и это мирный протест, но до того как мы собрались, закрыли ворота, и наши друзья остались за ними", - сообщила одна из участниц акции протеста в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Другая участница заявила, что своими действиями полицейские "очень разозлили женщин, и это может перерасти в женскую революцию". Еще одна участница сочла, что власти "настолько испуганы", что направили полицейских бороться с женщинами, а не с криминалом.

"Мы подаем официальное письмо от граждан Грузии о том, что была нарушена тайна нашего голосования, и хотим получить от ЦИК разъяснения. Однако они насколько испугались, что полностью мобилизовали подразделения министерства внутренних дел. Тут были случаи их физического противостояния. Они боятся женщин, боятся свободных людей, тех людей, которые борются за будущее их детей", - сказала она.

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. Представители стран ЕС 11 ноября выступили перед участниками акции протеста оппозиции в Тбилиси. Протестующие рассказали, что поддержка европейских политиков вселила в них надежду на возвращение на путь евроинтеграции.

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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