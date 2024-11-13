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15:45, 13 ноября 2024

Столкновения участников протестов с силовиками произошли в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники шествия в Тбилиси, требующие отмены итогов парламентских выборов, попытались перекрыть дорогу, но силовики помешали им это сделать.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября члены оппозиционных коалиций и их сторонники провели два шествия в Тбилиси, после чего на митинге потребовали отменить итоги парламентских выборов. Аналогичная акция прошла в центре Тбилиси и 11 ноября.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Участники акции протеста против итогов парламентских выборов сегодня прошли шествием к памятнику Давиду Агмашенебели в Тбилиси. Во время шествия участники акции развернули флаги Грузии и Евросоюза. За процессией следовали несколько экипажей патрульной полиции, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Во время  произошла перепалка между участниками акции и силовиками. Протестующие попытались перекрыть дорогу, но полицейские не дали им этого сделать, пишет агентство.

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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