Грузинская оппозиция отказалась от переговоров с правящей партией

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Оппозиция на сегодняшнем митинге в Тбилиси потребовала от властей Грузии предоставить в течение 24 часов избирательные списки и заявила о нежелании вступать в переговоры в "Грузинской мечтой" по любым вопросам кроме проведения новых выборов.

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. Оппозиционная "Коалиция за перемены", чьи представители прошли в парламент Грузии по итогам голосования на выборах, отказалась от депутатских мандатов, объявив выборы нелегитимными. Другие оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный избирательный барьер на выборах, также отказались признавать их итоги. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы нелегитимны и не отражают волеизъявление народа.

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Оппозиция на сегодняшнем митинге в Тбилиси потребовала от властей Грузии предоставить избирательные списки в течение 24 часов. По их мнению, это покажет масштаб фальсификаций, сообщила телекомпания "Пирвели".

"Мы расшифровали схему, по которой были сорваны выборы. Одним из черных ящиков, содержащих неоспоримые доказательства фальсификации выборов, являются списки, которые мы требуем обнародовать в течение 24 часов. Если вам нечего скрывать, вы обнародуете эти списки", — заявила в ходе митинга в центре Тбилиси депутат парламента от фракции "Лело" Ана Нацвлишвили. Какие действия последуют, если списки не будут обнародованы, она не уточнила.

Один из лидеров коалиции "Единство" Георгий Вашадзе в ходе акции подчеркнул, что переговоров с правящей партией не будет. "Мы не собираемся вступать ни в какие переговоры, не собираемся вести никаких диалогов. Единственные переговоры и соглашение должны состояться по новым выборам, которые проведет международная администрация", - привела его слова телекомпания "Пирвели".

Процесс будет продолжаться до победы - будет выработана стратегия, будут приняты рациональные, острые решения, заявил лидер «Коалиции за перемены» Ника Мелия во время выступления на акции на проспекте Руставели.

"Будет много правдивых слов, подкрепленных многими шагами, которые мы сделаем. Грузинские оппозиционные группы, отличающиеся друг от друга, получили более миллиона голосов, но вы дали нам эти голоса не для того, чтобы мы положили парламентские мандаты в карман, мы хотели, чтобы государство стало одним из развитых государств Европы», - процитировало его "Интерпрессньюс". Какие конкретно будут сделаны шаги в ближайшее время, он не уточнил.В конце митинга участники акции написали лазером на здании парламента "Еще придем" и «Власть народу».

О том, есть ли у оппозиции шанс добиться от правящей партии исполнения своих требований рассуждает автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле", "У оппозиции большая поддержка в обществе и это продемонстрировали прошедшие выборы. Конечно, они могут вывести своих сторонников, да и пойти на штурм парламента способны. А кто в этом сомневается? С другой стороны, имхо, "Мечта" отступать не будет. Некуда! Тем более после такой внушительной победы", - написал он.

Студенческое движение «Дафион» анонсировало акцию 29 октября в 19:00 (18.00 мск). Члены движения сообщили в ходе акции у парламента, что соберутся у Тбилисского государственного университета и пройдут маршем к парламенту. "Мы встретимся завтра и будем сражаться до конца", - заявили представители движения.

МВД Грузии на своем сайте не комментировало численность участников сегодняшнего митинга. Издание Newspost cообщило, что на акцию протеста собрались "тысячи людей", такую же оценку дало и BBC, а "Спутник Грузия" сообщило о десятках тысяч участников митинга.

20 октября в Грузии состоялся предвыборный митинг оппозиции, по оценкам грузинских и европейских источников он собрал десятки тысяч участников.

Кроме этого с начала года в Грузии прошло несколько многотысячных акций. Так, по оценке организаторов шествия в поддержку арестованных противников закона об иноагентах, которое прошло 24 мая 2024 года, участие в акции приняли "не меньше чем 19 тысяч человек". Ранее активист Мамука Джугели назвал самой массовой акцию протеста, которая состоялась в Тбилиси 11 мая. "Никогда в истории Грузии не было столько людей ни на одном митинге. Море людей впереди меня и море людей сзади", - сказал он тогда "Кавказскому узлу".

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Напомним, что в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене. Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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