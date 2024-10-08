Евросоюз сообщил об остановке финансирования проектов в Грузии

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Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов, сообщило представительство Евросоюза. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой "Грузинской мечты", заявила европарламентарий, призвав власти провести прозрачные выборы.

Как писал "Кавказский узел", члены Евросоюза отказались от встреч на высоком уровне с правительством Грузии из-за недружественного отношения к ЕС, заявил посол Евросоюза Павел Герчинский.

Грузия теряет помощь ЕС в размере 121 миллиона евро в результате отката демократии в стране, сообщило сегодня представительство Евросоюза в Грузии на основании данных генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении (DG NEAR).

Это суммы, выделенные в том числе с 2022 и 2023 годов, и предназначавшиеся непосредственно для реализации правительственных проектов в Грузии. По 2022 году остановлены 12 миллионов евро, по 2023 году - 72 миллиона евро, по 2024 году - 37,3 миллиона евро, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Была надежда, что статус кандидата станет сильным стимулом для правительства Грузии, но в последние месяцы официальные лица Грузии выступили с предложением законов, которые отдалили страну от этой цели, заявила сегодня вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова на пленарном заседании по Грузии в Европарламенте. По словам вице-президента Еврокомиссии, парламентские выборы 26 октября - решающие для пути Грузии к Евросоюзу.

"26 октября более 3 миллионов грузин проголосуют за избрание нового парламента. Эти парламентские выборы имеют решающее значение для пути Грузии к ЕС. Они также будут критически важным тестом для демократии Грузии. В декабре прошлого года, когда Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС, мы надеялись, что это станет сильным стимулом для правительства провести важные реформы для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Вместо этого в последние месяцы правящие официальные лица предложили законы, которые отдалили страну от этой цели. Несмотря на массовые протесты, закон "О прозрачности иностранного влияния", препятствующий деятельности гражданского общества и медиа-организаций, был вновь представлен и принят. В то же время риторика против Евросоюза стала громче", - привело ее слова "Интерпрессньюс".

Нельзя быть одновременно проевропейскими и прокремлевскими, нельзя поддерживать европейский образ жизни и в то же время славить Сталина

Европарламент посылает очень четкое сообщение Бидзине Иванишвили и "Грузинской мечте", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене на дебатах по вопросу Грузии в Европарламенте. "Вступление в Евросоюз несовместимо с их политикой. Нельзя быть одновременно проевропейскими и прокремлевскими, нельзя поддерживать европейский образ жизни и в то же время славить Сталина. Европарламент будет внимательно следить за предстоящими выборами. Еще раз повторяем, что выборы должны полностью соответствовать международным стандартам. Если «Грузинская мечта» продолжит идти по пути <президента Белоруссии Александра> Лукашенко, Евросоюз будет вынужден реагировать и переоценивать выполнение обязательств Грузией, включая критерии визовой либерализации", - процитировало ее агентство "Грузия Online".



При этом она добавила, что депутаты Европарламента также требуют немедленного и безоговорочного освобождения Михаила Саакашвили.



"Мы также призываем немедленно и безоговорочно освободить Михаила Саакашвили . Правительство Грузии должно быть подотчетно за любой ущерб жизни и здоровью Саакашвили", - подчеркнула европарламентарий.

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

Правящая партия "Грузинская мечта" второй раз начала процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив ее в зарубежных поездках без согласования с правительством. По аналогичному поводу партия пыталась объявить импичмент Зурабишвили в октябре прошлого года, но не смогла набрать достаточного числа голосов депутатов из-за бойкота оппозицией голосования в парламенте.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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