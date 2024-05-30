30 мая 2024, 02:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинская хартия - обнародованный президентом Грузии Саломе Зурабишвили план действий в преддверии парламентских выборов, который содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах."Кавказский узел" публикует текст документа.

Президент Саломе Зурабишвили 26 мая предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к осенним парламентским выборам ради евроинтеграции страны. Готовность присоединиться к хартии уже выразил ряд оппозиционных партий, в том числе "Единое национальное движение". Перевод документа выполнен для "Кавказского узла" Кетеван Мгебришвили.

В «Грузинской хартии» отображены заказ и требование общества. Она по своей сути и устремлению также служит совершению тех главных шагов, которые сегодня имеют экзистенциальное значение для общества.

Шаги, обязательство выполнения которых берут на себя подписавшие эту хартию, также поддерживают девять пунктов европейской рекомендации.

Вот эти шаги:

1. Упразднение законов, наносящих вред европейскому курсу страны

Незамедлительно будут упразднены все законы, которые противоречат европейскому пути и европейским рекомендациям. В частности, закон "О прозрачности иностранного влияния", то есть российский закон, изменения в "Избирательный кодекс", так называемые законы о прослушивании и оффшорах и т.п.

Также будут упразднены политически мотивированные дела в отношении демонстрантов, принимавших участие в протестах 2024 года и будет принята амнистия.

2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия

Освобождение суда:

освободим суд от кланового управления путем проверки добросовестности судей, происхождения необоснованного имущества;

эта проверка коснется всех тех судей, политически мотивированные решения которых нанесли вред доверию в отношении суда и подорвали его репутацию;

проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей апелляционного и городского суда;

проверка также коснется всех новых судей. Суд будет дополнен новыми судьями, что искоренит перегруженность суда и нарушение сроков рассмотрения дел;

полноценно вступит в действие электронный порядок системы распределения дел в суде, чтобы исключить политические влияния в процессе распределения дел;

судьи не смогут занимать административную должность на второй срок;

усилим мандат суда присяжных и распространим его полномочия также на дела, имеющие высокий публичный интерес.

Коренная реформа затронет Высший совет юстиции. Высший совет юстиции будет лишен избыточных полномочий, в частности:

права дисциплинарного судопроизводства, что является рычагом преследования судей;

права избрания председателей административных органов;

школа юстиции станет независимой от совета;

будет изменен порядок отбора судей Верховного суда: совет только проверит кандидатов строго по критериям, установленным Конституцией, а список полностью представит парламенту, который изберет их.

Членам совета запретят:

занимать другие административные должности;

возможность вторичного избрания.

В совете на принятие важных решений будут иметь влияние члены, не являющиеся судьями.

3. Другие приоритетные шаги реформ будут касаться:

прокуратуры

генеральный прокурор будет избран с высоким кворумом и только на один срок;

будет усилен прокурорский совет.

СГБ/МВД

С целью деконцентрации власти, будет проведена коренная реформа Совета госбезопасности Грузии и министерства внутренних дел. За деятельностью этих структур будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политических влияний.

Специальной следственной службы

Усилим и предоставим реальную независимость, чтобы служба защищала права граждан в случае фактов насилия, совершенных со стороны правоохранителей.

Антикоррупционного агентства

Отделим от исполнительной власти и предоставим реальные рычаги. Агентство, в первую очередь, будет наделено полномочиями вести расследование коррупционных дел, каких прав, на сегодняшний день, не имеет. Руководителя агентства изберет парламент Грузии и он будет подотчетным парламенту.

Национального банка

Вернем независимость путем увеличения количества членов совета и балансом между исполнительными и неисполнительными членами совета.

Будет исключена возможность принятия единоличных решений.

Будет упразднен приказ, единолично принятый руководителем Национального банка, который противоречит международным обязательствам Грузии.

Регулирующих органов

Освободим от политических влияний и независимые руководители будут назначены демократическим путем.

4.Оздоровление избирательной системы

Будут созданы соответствующие условия для проведения справедливых и свободных выборов.

Будет усовершенствован порядок избрания председателя Центризбиркома и комплектации Центризбиркома, будет снижен барьер, восстановится возможность создания блоков, будет пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре предоставится возможность беспрепятственного участия в выборах.

Создание новой политической реальности

Мы, подписавшиеся под этой Хартией, кто на выборах 26 октября 2024 года получит мандат от грузинского народа, берем обязательство и обещаем, что до окончания первой же весенней сессии исполним условия, записанные в этой Хартии, и по исполнении чего будут подготовлены и проведены досрочные парламентские выборы в свободных и справедливых условиях.

Также обещаем, что правительство, которое будет ответственно за выполнение этого плана действий, будет представлено президентом Грузии.