Зурабишвили предложила партиям объединить усилия ради европейского будущего

27 мая 2024, 05:55

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Президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к осенним парламентским выборам ряди евроинтеграции страны. Готовность присоединиться к хартии уже выразил ряд оппозиционных партий, в том числе "Единое национальное движение".

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", назвав его препятствием для евроинтеграции страны. На заседании 28 мая парламент Грузии проголосует за преодоление вето президента на закон "О прозрачности иностранного влияния", сообщил представитель парламентского большинства. По мнению аналитиков, санкции, введенные США в отношении граждан Грузии и членов их семей, которые подрывают устои демократии в стране, стали лишь первым этапом давления на власти в связи с принятием закона об иноагентах.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям подписать Грузинскую хартию. Предложение адресовано всем партиям, которые готовы выполнить изложенные в хартии обязательство во время работы в следующем парламенте, пишет 25 мая "Грузия-онлайн".

Зурабишвили назвала хартию "своего рода планом действий" и предложила политическим партиям примириться, договориться и выдвинуть условия по всем вопросам, которые касаются европейской интеграции и установления демократии в стране. "Согласие вокруг этой хартии не требует и не предполагает ни единого списка, ни каких-либо других политических объединений. После подписания совместной хартии политические партии должны сами решить, какой будет их предвыборная тактика и стратегия. Меня это не касается", - приводит ее слова издание.

Предстоящие парламентские выборы она назвала "фактически всенародным референдумом", на котором решится вопрос, хочет Грузия в Европу или нет. "Когда мы голосуем за какую-либо партию, подписавшую хартию, мы фактически голосуем за европейское будущее", - отметила она.

Будущий парламент она назвала избранным для выполнения конкретного европейского плана. По задумке Зурабишвили, он выполнить свои обязательства по хартии, после чего вернут мандат избирателю и проведет внеочередные парламентские выборы "в новой, свободной среде".

Комментируя конкретно хартию, президент заявила, что она предполагает аннулирование законов, наносящих вред проевропейскому курсу страны, в первую очередь - закона "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, в хартии оговаривается реформа судебной власти и правоохранительных органов, изменение формирования аппарата Центральной избирательной комиссии. Также планируется отделить агентство по борьбе с коррупцией от исполнительной власти и наделить его полномочиями по расследованию коррупционных дел, вернуть независимость Нацбанку.

После подписания хартии всеми проевропейскими партиями Зурабишвили планирует представить ее Брюсселю, чтобы восстановить процесс переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.

Ряд оппозиционных политических партий уже выразили готовность присоединиться к хартии. Это, в частности, "Единое национальное движение". Ранее хартию поддержали такие партии, как "Ахали", "Гирчи - больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Лело", "Европейская Грузия", группа "Еврооптимисты", информируют "Новости-Грузия".

Напомним, что в феврале Саломе Зурабишвили предложила создать "Платформу ради единства Грузии", цель работы которой - евроинтеграция. Она провела консультации с оппозиционными политическими партиями, некоторые из которых согласились с необходимостью объединить усилия. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что создаваемая платформа сможет как-то повлиять на процесс евроинтеграции.