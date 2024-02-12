Аналитики оценили шансы создаваемой Зурабишвили платформы повлиять на евроинтеграцию Грузии

12 февраля 2024, 02:42

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила создать "Платформу ради единства Грузии", цель работы которой - евроинтеграция. Она провела консультации с оппозиционными политическими партиями, некоторые из которых согласились с необходимостью объединить усилия. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что создаваемая платформа сможет как-то повлиять на процесс евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила создать «Платформу ради единства Европы», цель деятельности которой - евроинтеграция. По ее словам, необходимо создать координационный центр при администрации президента, «который соберет воедино все конкретные предложения по европейским приоритетам и будет способствовать формированию совместного документа посредством диалога и консенсуса».

«Для этого необходима реальная цель, а также сбор живых сил и мобилизация энергии вокруг этой единственной цели. У нас есть цель – европейское будущее. (Обществу) необходима реальная цель, а также объединение живой силы и мобилизация энергии вокруг этой цели. Для этого необходимо согласовать основные приоритеты. Этого можно достичь путем создания совместной платформы. Это то, что мы предлагаем создать», — заявила Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте 6 февраля.

Зурабишвили 7 февраля провела консультации с оппозиционными политическими партиями и независимыми политиками. Представители некоторых партий после консультаций согласились с необходимостью создания "единого видения" для начала переговорного процесса по принятию Грузии в Евросоюз.

«Рассматривается вопрос этого плана и дальнейшего видения, как эффективно и быстро достигнуть европейского выбора грузинскому народу. Страной руководят пророссийские власти, российскими методами и деньги», - сказал лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе уточнил, что рассматривается вопрос консолидированных действий для выполнения девяти пунктов, разработанных Евросоюзом. Один из лидеров партии «Дроа» Георгий Лемонджава пояснил, что на встречах рассматривался вопрос, какое влияние на эти вопросы может оказать оппозиция.

Однако партия «За Грузию», возглавляемая бывшим премьер-министром Георгием Гахария, отказалась от участия в платформе, поскольку несогласна с фактором третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, ведь в консультациях принимают участие партии, поддерживающие его освобождение из заключения. «Мы не примем участие. Это собрание людей, для которых евроинтеграция страны или выборы связаны с освобождением Михаила Саакашвили. У нас нет ничего общего с этим», - заявил один из представителей партии.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" эксперты по вопросам международных отношений высказали различные мнения касательно того, сможет ли президент Зурабишвили и создаваемая ею платформа как-то повлиять на процесс евроинтеграции Грузии.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили отметил, что Зурабишвили пытается сплотить все проевропейские силы страны и координированно действовать для достижения евроинтеграции. При этом он не ожидает, что работа будет вестись интенсивно и серьезно.

«Партия «За Грузию» отказалась от сотрудничества, другие могут не найти на это время или не воспринимать это серьезно. В основном партии согласятся, но не все могут серьезно отнестись. У них могут быть свои амбиции, планы в приоритете», - сказал он.

По его словам, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» максимально будет отмежевываться от этой платформы. По этой причине она будет иметь больше политический характер, чем практический и исполнительный.

Гоголашвили обратил внимание, что на сегодняшний день не видно, чтобы правительство сильно желало выполнить девять пунктов ЕС, так как для этого необходимо проводить реформы, которые могут снизить влияние властей и шансы правящей партии победить на осенних парламентских выборах.

По его мнению, Зурабишвили может обеспечить "дипломатическую составляющую" этого процесса. Однако, отметил он, для начала переговоров по вступлению в ЕС нужна внутренняя работа, поэтому Зурабишвили будет трудно что-то сделать. «По этой причине Зурабишвили старается мобилизовать население <...> Она может выступить "катализатором", чтобы народ разобрался, в чем дело, сплотился для выполнения этих задач и оказывал прессинг на правительство», - считает Каха Гоголашвили.

Представитель «Института европейских ценностей Грузии» Мамука Жгенти не видит целесообразности и логики в создании такой платформы, поскольку партии ничего не смогут предпринять, а в Конституции Грузии есть запись о евроинтеграции страны.

«Саломе Зурабишвили никогда не выступала против евроинтеграции, потому что она гражданка Франции и получает там пенсию. Что она сможет внести в этот процесс? Ничего. После окончания мандата президента у нее не будет веса ни в Грузии, ни на Западе для оказания влияния на какие-то процессы. Она не сможет внести свой вклад в открытие переговорного процесса», - сказал он.

Он сообщил, что за всю историю независимости Грузии не было случая, чтобы правительство выполнило рекомендации оппозиции. При этом Саломе Зурабишвили стала президентом страны при содействии «Грузинской мечты», которая вела ее предвыборную кампанию. «Сейчас Зурабишвили не нравится учредителю «Грузинской мечты», нефомальному правителю страны Бидзине Иванишвили, поэтому она решила найти новую для себя роль», - сказал он.

Напомним, что 30 декабря основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили объявил о своем возвращении в политику в статусе "почетного председателя" партии. Он объяснил это решение желанием обеспечить вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году. Иванишвили подчеркнул, что не станет кандидатом в премьер-министры, а также не планируются изменения в партии и правительстве.

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