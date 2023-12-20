Аналитики назвали авансом статус кандидата в члены ЕС для Грузии

20 декабря 2023, 01:31

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Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей большой победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. 9 декабря жители Грузии на шествии в центре Тбилиси, в котором приняла участие президент Саломе Зурабишвили, призвали предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза. 14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал большой победой присвоение Грузии статуса страны-кандидата, заслуга в которой, в том числе принадлежит дипломатическому корпусу.

"Это большая победа, в том числе нашего дипломатического корпуса, и я хочу поблагодарить наше внешнеполитическое ведомство и лично министра и наших дипломатов. Разумеется, важной была та политика, которая ведется с 2012 года по сей день. Наша политика основывается на национальных интересах. Главный вызов перед нашей страной – оккупация и деоккупация наших территорий – это наша объявленная цель", – сказал Гарибашвили, выступая 19 декабря с ежегодным отчетом, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, в этом вопросе власти страны прибегли к стратегии политического терпения, которая также исходит из национальных интересов. Глава грузинского правительства сообщил, что в период нахождения у власти правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" взаимоотношения с европейскими партнерами и европейским руководством перешли на высочайший уровень. Установлены форматы двустороннего стратегического сотрудничества, в том числе с Францией, Объединенным Королевством, Италией, Польшей. Также на высочайшем уровне взаимоотношения и партнерство с главным стратегическим партнером – США.

Комментируя выступление Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили обратил внимание, что до прихода к власти "Грузинской мечты" переговоры по ассоциированию Грузии с Евросоюзом "были заведены в тупик".

"Любые переговоры по ассоциированию были заведены в тупик <...> Грузия переходила от авторитаризма к диктатуре, была создана система пыток, попрания достоинства. "Грузинская мечта" отошла от этого, и мы получили статус страны-кандидата в члены Евросоюза на десятый год. У нас безвизовый режим с Евросоюзом, экономика во много раз возросла, среди стран-кандидатов занимаем одну из ведущих позицией в части ВВП на душу населения. Мы стоим выше Украины, Молдавии, Черногории и нескольких других стран", - сказал он.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские эксперты обратили внимание, что получение статуса страны-кандидата недостаточно, в ближайший год необходимо проделать большую работу для начала переговорного процесса по вступлению в Евросоюз. При этом они высказали различные мнения о причинах предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены в ЕС на фоне частично выполненных рекомендаций ЕС.

Статус страны-кандидата в члены Евросоюза Грузия получила авансом, а невыполненную часть рекомендаций ЕС преобразовал в условия обязательного выполнения для открытия переговорного процесса, те самые упомянутые девять пунктов, сказал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Евросоюз ожидает, что Грузия все же закончит то, что от нас хотели. Случай с Украиной, Молдавией и Боснией и Герцеговиной показал, что при выполнении поставленных условий для открытия переговорного процесса могут выдвинуть новые и открыть после их выполнения", - сказал он.

По словам эксперта, на сегодняшний день в Грузии не снижается деполяризация. "Начат, но не закончен план по деолигархизации. Судебная реформа не проведена в определенных направлениях, например, формирования Высшего совета юстиции. ЕС не устраивает реформа, и нужно провести новую по способу выборов генерального прокурора. Также необходимо присоединяться к заявлениям Европейского союза по внешней политике и безопасности, нужно усилить антикоррупционную деятельность и надзор института в сфере безопасности, инспекции по защите персональных данных и расследований дел нарушений госслужащими своих обязанностей, также элитарной коррупции", - перечислил он.

Один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили также счел, что Грузия получила статус страны-кандидата авансом, поскольку Евросоюз руководствовался новым геополитическим контекстом.

"По оценке Евросоюза, Грузия выполнила только три из двенадцати рекомендаций. С процедурной и протокольной точек зрения было очень мало причин давать Грузии статус кандидата. В основном не выполнены основные компоненты – деолигархизация, независимая, открытая и свободная судебная система, избирательный процесс, гражданские права. Открытие переговорного процесса по вступлению в Евросоюз во многом зависит от девяти пунктов и как будут проведены парламентские выборы в 2024 году", – сказал он.

По словам Чечелашвили, Грузия – парламентская республика, и парламентские выборы самые важные. От того, насколько они будут справедливы и свободны, зависит и перспектива предоставления возможности начать переговорный процесс по вступлению. За выборами будет более пристальный мониторинг, и отношение к Грузии изменится серьезно, относиться будут как к стране-кандидату. От Грузии ожидают демонстрацию приверженности ценностям Евросоюза. Это означает, что ЕС считает, что пока Грузия не вполне показывает свою приверженность этим ценностям. "Проявление этой приверженности, скорее всего, произойдет во время избирательной кампании и выборов. Если этого не будет, то никакой перспективы по началу переговоров нам не светит", – сказал эксперт.

Кроме того, ЕС указал на свои ожидания в девяти пунктах, необходимых к выполнению для открытия переговорного процесса – прекращение дезинформации и гибридной политики в отношении ценностей ЕС, ассоциирование с решениями в сфере безопасности и внешней политики на более глубоком уровне. Сейчас Грузия присоединяется к 30% заявлений ЕС - это совершенно недопустимый уровень ассоциирования. Единая система ценностей, в соответствии с которой Грузия должна проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, будет иметь важное значение. "За всех этим Евросоюз будет более пристально наблюдать, поскольку Грузия, как кандидат, оказалась в другом качественном состоянии. За приближение Грузии к ЕС будет ответственна не только Грузия, но и Евросоюз, так как признает Грузию не только частью европейского сообщества, но и частью Европейского союза. В этом смысле будет больше внимания, больше рычагов, больше финансовых средств, инструментов и более строгий контроль", – сказал Чечелашвили.

В свою очередь представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти считает, что ЕС представил Грузии последний шанс – не хотел Грузию вычеркивать из "ассоциированного трио".

"Грузия отстает по всем направлениям <...> Нет надежды на то, что в Грузии в ближайшем будущем что-то изменится. Но показали, что Европа нас не оставляет. С этим статусом можно прожить годы и десятилетия, как, например, Турция. Но с открытием переговорного процесса появляется шанс, если в ближайший год в Грузии что-то изменится – смена власти или проведут очень хорошие, нормальные, демократические парламентские выборы в 2024 году", – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день присоединение к декларациям и заявлениям ЕС по внешней политике и безопасности – на уровне 30% от их общего количества. Это не подобает кандидату, а тем более стране, у которой открыт переговорный процесс. Кроме того, после выборов нужно выполнить конкретные обязательства, а это очень долгая и кропотливая работа, требующая времени. "Если следующий год будет упущен, Грузия не начнет все делать, как надо, то процесс переговоров приостановится. <...> Нужно менять все законодательство, очень много вещей. Поэтому не будет шансов на вступление в Евросоюз в 2030 году", – сказал Жгенти.

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