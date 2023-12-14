Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза

14 декабря 2023, 21:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, сообщил сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. 9 декабря жители Грузии на шествии в центре Тбилиси, в котором приняла участие президент Саломе Зурабишвили, призвали предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

Грузии представлен статус кандидата в члены Евросоюза,сообщил сегодня председатель Европейского Совета Шарль Мишель. "Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата", - написал он сегодня в своем микроблоге X. Также принято решение начать переговоры принято о вступлении в Европейский союз с Украиной и Молдавией, добавил политик.

Напомним, "Грузинская мечта" обвинила президента Грузии Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции после того, как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия попыталась провести процедуру импичмента президента, но 18 октября парламент не смог объявить импичмент президенту, так как за это решение проголосовали 86 депутатов - для вынесения решения требовалось набрать 100 голосов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.