Парламент провалил голосование по импичменту Зурабишвили

18 октября 2023, 15:50

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За импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили проголосовали 86 депутатов, для вынесения решения требовалось набрать 100 голосов.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого парламент запланировал голосование по импичменту президента. Оппозиция не пойдет на это заседание, и правящая партия не сможет набрать необходимые 100 голосов, заявили оппозиционные депутаты. Перед заседанием парламент усилил меры безопасности.

"Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия начала процедуру импичмента президента, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении Зурабишвили от должности. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 14 сентября призвала все оппозиционные силы бойкотировать голосование в парламенте за импичмент президента.

На заседании в парламенте Грузии прошло голосование по вопросу импичмента президента. На голосование зарегистрировались 90 депутатов, "за" проголосовали 86 человек, один голос был против, следует из прямой трансляции заседания, которая велась на сайте парламента. Для отстранения президента необходимо набрать как минимум 100 голосов из 150, или две трети голосов от общего состава парламента.

Напомним, в мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

"Кавказский узел" также писал, что накануне голосования в парламенте Зурабишвили наложила вето на поправки в закон о собраниях и манифестациях и подписала указ о лишении гражданства Грузии бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, против которого Минфин США ввел санкции из-за связей с Россией.

20 сентября 2023 года Минюст Грузии заявил, что считает целесообразным прекратить гражданство Парцхаладзе. Ведомство опубликовало своем сайте сообщение о запуске процедуры лишения гражданства Парцхаладзе. Однако против выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что "если он должен быть наказан, то как гражданин Грузии". Отар Парцхаладзе ранее обвинялся в коррупции, был участником нескольких крупных скандалов, а после введения акций успел переоформить грузинскую недвижимость на сына, в том числе персональную церковь, говорится в справке "Кавказского узла" "Криминальное прошлое и связи с ФСБ: за что попал под санкции бывший генпрокурор Грузии".

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