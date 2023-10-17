Президент лишила гражданства Грузии Отара Парцхаладзе

17 октября 2023, 20:22

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Саломе Зурабишвили накануне процедуры импичмента подписала указ о лишении гражданства Грузии бывшего генпрокурора Отара Парцхладзе, против которого Минфин США ввел санкции из-за связей с Россией.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре Минфин США ввел санкции в отношении бывшего прокурора Отара Парцхаладзе, посчитав, что у него есть гражданство России, полученное с помощью сотрудника ФСБ. Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и грузинскую политику в интересах России, заявил Минфин США. Участники митинга оппозиции потребовали отправить в отставку генпрокурора и других чиновников, связанных с Парцхаладзе, который попал под санкции США. 20 сентября стало известно, что Нацбанк Грузии разрешил Отару Парцхаладзе доступ к его счетам, несмотря на введение международных санкций. После этого Нацбанк покинули три заместителя главы, а оппозиция потребовала отменить решение.

20 сентября 2023 года Минюст Грузии заявил, что считает целесообразным прекратить гражданство Парцхаладзе. Ведомство опубликовало своем сайте сообщение о запуске процедуры лишения гражданства Парцхаладзе. Однако против выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что "если он должен быть наказан, то как гражданин Грузии". Отар Парцхаладзе ранее обвинялся в коррупции, был участником нескольких крупных скандалов, а после введения акций успел переоформить грузинскую недвижимость на сына, в том числе персональную церковь, говорится в справке "Кавказского узла" "Криминальное прошлое и связи с ФСБ: за что попал под санкции бывший генпрокурор Грузии".

Президент Грузии лишила гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, против которого США ввели санкции. Как сообщили в Администрации президента президент Грузии подписал указ о прекращении гражданства Грузии для Отара Парцхаладзе до процедуры импичмента в парламенте, которая намечена на 18 октября.

"Кавказский узел" также писал, что 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого парламент запланировал голосование по импичменту президента. Конституционный суд в угоду правящей партии "Грузинская мечта" признал нарушение Конституции президентом, заявили представители оппозиционных партий.

Поводом для запуска процедуры импичмента стали обвинения, что Зурабишвили 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Оппозиция возразила тогда, что Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры.

Зурабишвили 16 октября в обращении к нации заявила, что не намерена подавать в отставку и пристыдила судей Конституционного суда Грузии, которые одобрили предложение об отстранении ее от должности.

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