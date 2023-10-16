Оппозиционеры раскритиковали решение Конституционного суда о Зурабишвили

16 октября 2023, 16:25

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Конституционный суд Грузии в угоду правящей партии признал нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили, заявили представители оппозиционных партий. Представитель президента также назвала политическим решение суда.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении ее от должности. Сегодня шесть из девяти судей Конституционного суда пришли к выводу, что президент нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности.

8 сентября Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в нарушении Конституции и подчеркнула, что не уйдет в отставку. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 14 сентября призвала все оппозиционные силы бойкотировать голосование в парламенте за импичмент президента. В партии уверены, что импичмент инициирован "Грузинской мечтой" с целью срыва евроинтеграции Грузии.

Конституционный суд принял политическое решение, став "слепым исполнителем воли" "Грузинской мечты", заявил лидер партии «Лело за Грузию» Бадри Джапаридзе. "Суд озвучил то, что предписывала «Грузинская мечта». […] Конечно, эта попытка «Грузинской мечты», основанная на инструкциях, полученных из России, служит тому, чтобы помешать Саломе Зурабишвили совершить важнейшие визиты для вступления Грузии в ЕС. Это подтверждается всей этой авантюрой, инициированной «Грузинской мечтой» и озвученной сегодня Конституционным судом, подчиненным «Грузинской мечте", - сказал Бадри Джапаридзе в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Решение Конституционного суда было ожидаемым, указал член партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили. "Конституционный суд принял полезное решение для «Грузинской мечты», не вступил в дискуссию о конституционных нормах и принял однозначно политическое решение. Несмотря на то, что у правительства нет голосов за отставку президента, они попытаются ограничить мандат президента во внешних отношениях. Мы призываем все оппозиционные партии выйти из процедуры голосования и не участвовать в этом политическом фарсе", - сказал Бежашвили в эфире телеканала.

Представитель президента Майя Копалейшвили также назвала политическим решение суда. "Сам процесс, безусловно, политический, но Конституционный суд должен был принять законное решение. Однако с точки зрения результата это не так", - сказала Копалейшвили в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Президент Саломе Зурабишвили выполнила свою обязанность в соответствии с Конституцией, которая предполагает содействие процессу евроинтеграции, заявила "Ассоциация молодых юристов Грузии". "Само правительство не выполнило свое обязательство дать согласие на то, чтобы президент мог предпринимать такие действия, как проведение встреч и переговоров с целью вступления в Европейский союз", — говорится в заявлении НПО, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Голосование по импичменту президента состоится на этой неделе, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, завтра (17 октября) в бюро парламента будет внесен проект постановления, который будет обнародован на пленарном заседании.

"После того, как эта информация будет внесена в парламент, должен быть составлен график рассмотрения и голосования. Я предполагаю, что оно будет направлено сегодня, и завтра у нас будет бюро, и мы представим проект постановления о бюро, в котором определим дату обсуждения. Таким образом, после получения уведомления у парламента есть две недели на обсуждение и голосование по этому вопросу. Так как на этой неделе у нас сессионная неделя, то следующая не будет сессионной, поэтому на этой неделе лучше обсудить вопрос и поставить его на голосование", - сказал Папуашвили в телесюжете "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, "Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, заявили оппозиционеры.

В мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. Выступление президента вызвало ропот на правительственной трибуне. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

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