Европейское турне обострило конфликт Зурабишвили с правительством

01 сентября 2023, 02:39

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"Грузинская мечта" обвинила президента Грузии Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как она начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, уверены оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", в мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией на фоне открытия авиасообщения с этой страной. Выступление президента вызвало ропот на правительственной трибуне. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа начала европейское турне, посвященное планам евроинтеграции страны, встретившись в Германии со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Она планирует встречи и с другими европейскими лидерами, чтобы добиться их содействия в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, следует из сообщения администрации президента.

Правящая партия утверждает, что визиты Зурабишвили проводятся не от имени страны, а в рамках личного турне президента. 30 августа правительство Грузии выступило с заявлением, что Саломе Зурабишвили было отказано во всех запрошенных визитах в Европу: согласно Конституции Грузии, для реализации представительских полномочий в международных отношениях президенту страны необходимо получить разрешение правительства.

Зурабишвили в июле пыталась согласовать с правительством рабочие визиты в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Объединенные Арабские Эмираты, Болгарию, Чехию и Израиль, но ее предложение было официально отклонено. Как пояснил лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, правительство сочло, что президент "выступает против интересов европейской интеграции страны".

«Кроме того, в Конституции Грузии указано, что президент только с согласия правительства Грузии имеет право осуществлять представительские отношения во внешней политике и участвовать в международных переговорах. Из этого следует, что президент Грузии очень грубо нарушает Конституцию страны. (...) Как вы помните, она выступала против нашей европейской перспективы из здания парламента Грузии. В частности, она заявила, что Грузия не заслуживала статуса кандидата в прошлом году, а в этом году реформы, предусмотренные в документах ЕС, осуществляются лишь формально. Соответственно, получается, что, по её мнению, Грузия и в этом году не заслуживает статуса кандидата», заявил Кобахидзе.

Ситуация вокруг европейского турне президента Грузии - явное свидетельство политического кризиса, отметила директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе. Правящая партия умышленно ослабляет ее усилия в направлении евроинтеграции, хотя президент является для западных партнеров уважаемой фигурой, написала она в Facebook*.

Правящая партия не заинтересована в получении Грузией статуса кандидата в члены ЕС, и потому блокирует европейские визиты президента, считают в "Едином национальном движении". ""Русская мечта" использует абсолютно все инструменты для саботажа евроинтеграции нашей страны", - заявил представитель партии Ираклий Павленишвили в эфире "ТВ Формула".

Правительство Грузии не должно ограничивать деятельность Саломе Зурабишвили, уверена одна из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили. Встречи президента с европейскими лидерами позволят найти "политическое решение" для евроинтеграции Грузии, несмотря на обусловленные действиями правительства проблемы с выполнением требований, полагает она.

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