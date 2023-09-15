Оппозиционные депутаты отказались рассматривать импичмент Зурабишвили

15 сентября 2023, 05:02

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Партия "Единое национальное движение" призвала все оппозиционные силы бойкотировать голосование за импичмент президента Грузии в парламенте. В партии уверены, что импичмент инициирован "Грузинской мечтой" с целью срыва евроинтеграции.

Как информировал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента. 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении от должности президента страны Саломе Зурабишвили. Суд в течение месяца должен определить, нарушила ли Зурабишвили Конституцию.

8 сентября Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в нарушении Конституции и подчеркнула, что не уйдет в отставку.

Депутаты парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» не будут участвовать в голосовании за импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили и даже не войдут в день рассмотрения этого вопроса в зал заседаний парламента, постановил 14 сентября политсовет партии.

«”Единое национальное движение” не примет участие в этих играх и призывает все прозападные оппозиционные партии отказаться от участия в рассмотрении этого вопроса, поскольку это отвлекает внимание от главных политических проблем», - заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».

В партии обращают внимание, что цель импичмента президента – отвлечь общественность от процессов вокруг статуса кандидата в члены Евросоюза для Грузии. Правящая партия усугубляет противостояние между президентом и правительством, чтобы сорвать присвоение стране этого статуса, уверены оппозиционеры.

В связи с этим ЕНД призвало прозападные оппозиционные силы отказаться от участия в консультациях с правящей партией «Грузинская мечта – Демократическое движение» по вопросу импичмента.

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