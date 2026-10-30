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18:21, 30 октября 2026

Житель Кабардино‑Балкарии осужден на длительный срок за госизмену

Верховный суд Кабардино-Балкарии. Фото: https://www.kbrria.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кабардино-Балкарии признал виновным местного жителя в государственной измене и приговорил к 15 годам строгого режима.

23 октября Верховным Судом Кабардино-Балкарской Республики рассмотрено уголовное дело в отношении Яхшибекяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

По версии суда и следствия, Яхшибекян, который является гражданином России, совершил государственную измену в форме шпионажа, сообщает сегодня на сайте в пресс-релизе Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Шпионаж, по мнению следствия, состоял в том, что он собирал и передавал представителям иностранного государства сведения для использования против безопасности Российской Федерации.

"Преступная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год. Первые три года наказания Яхшибекян проведет в тюрьме, а оставшиеся 12  лет - в исправительной колонии строгого режима.

Суд не назвал личные данные обвиняемого, его возраст и род занятий, также не уточняется какого рода сведения собирал и передавал обвиняемый. В картотеке уголовных дел Верховного суда региона дела данной категории засекречены. Согласился ли мужчина с обвинениями, неизвестно.

"Кавказский узел" также писал, что в начале октября сотрудники ФСБ отчитались о задержании женщины, которая планировала нападение на одно из религиозных учреждений в Кабардино-Балкарии. Ей вменяются покушение на теракт и государственная измена.

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Автор: "Кавказский узел"

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