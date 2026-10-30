Спутниковые снимки показали утечки с затонувших частей танкеров "Волгонефть"

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На спутниковом снимке, сделанном в конце октября, видна утечка у кормы «Волгонефти-212». Пятна-слики, протягивающиеся от коффердамов, возведенных над затонувшими частями двух танкеров, фиксируются на протяжении всего октября.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября Морспасслужба сообщила, что на радиолокационном снимке от 16 сентября в районе затонувших частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" отмечены загрязнения неустановленного происхождения. Спутниковые снимки Керченского пролива также показали пятна-слики, отходящие от коффердамов, установленных над затонувшими частями танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

На радиолокационном снимке Sentinel-1C от 27 октября 2026 года, полученном в 06:48 мск, эксперты «Прозрачного Мира" выявили признаки утечки из коффердама над кормой танкера «Волгонефть-212».

В момент съёмки восточный ветер достигал 7-8 м/с. По оценке экспертов, сохранение плёночного следа при таком ветре указывает на возможную утечку средних и даже тяжёлых мазутных фракций, говорится в Telegram-канале проекта.

Проект Sky Eye на основании анализа радиолокационных спутниковых снимках Sentinel-1 за 3, 4, 5, 9,10, 15, 21 и 27 октября указал, что видны пятна-слики, протягивающиеся от ярких точек – коффердамов, возведенных над затонувшими носом и кормой танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".