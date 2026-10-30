Переполнение мусорных полигонов на Кубани дало повод для критики чиновников

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Властям Кубани, которые объявили переполненные мусорные полигоны площадками временного хранения отходов, следовало, не дожидаясь кризиса, организовать раздельный сбор и переработку ТКО и построить новые полигоны, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября распоряжением губернатора Кубани в 10 муниципалитетах введен режим повышенной готовности, связанный с организацией вывоза ТКО.

Жители Новороссийска неоднократно жаловались на загрязнение воздуха после возгораний на мусорном полигоне, расположенном на горе Щелба. Только в 2025 году полигон горел минимум трижды, в двух случаях тушение заняло более месяца. В июне 2024 года свалка мусора в Новороссийске горела несколько суток, в августе тго же года жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован, хотя его нужно рекультивировать.

Переполненные мусорные полигоны переведены в режим временных площадок

Проблемы экологии и транспорта на юге России стали поводами для обращений к Путину Жители регионов юга России в преддверии прямой линии с Путиным попросили помощи в решении экологических, транспортных и коммунальных проблем. Из Краснодарского края Путину адресовано как минимум пять коллективных обращений.

Режим повышенной готовности будет действовать на период реконструкции полигонов, оформления разрешительных документов и создания 10 комплексов по переработке отходов, сообщил 28 октября в своем телеграм-канале краевой оперштаб.

"В настоящее время в связи с исчерпанием вместимости некоторые объекты обращения с отходами действуют в режиме пунктов временного накопления, часть – подлежит реконструкции, которая занимает длительный промежуток времени. Документ [распоряжение губернатора] предоставляет администрации Краснодарского края юридическую возможность использовать существующие полигоны, тем самым сохранить действующую схему потоков движения ТКО, избежать срыва графиков вывоза мусора, не допустить ухудшения санитарного состояния территорий", - говорится в сообщении.

Введение режима повышенной готовности в Новороссийске, Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском муниципальном округе, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Курганинском, Староминском, Темрюкском районах не означает, что вывоз ТКО приостановят, подчеркнули власти.

Отходы по-прежнему будут регулярно вывозить по тем же маршрутам

"Отходы по-прежнему будут регулярно вывозить по тем же маршрутам. После оформления необходимых документов отходы, размещенные на площадках временного накопления, будут направлены на захоронение в соответствии с действующим экологическим и санитарно-эпидемиологическим законодательством", - отмечается в публикации.

Жители станицы Полтавской Красноармейского района с начала 2022 года добивались закрытия местного мусорного полигона. Они неоднократно проводили акции протеста. В ноябре 2023 года работа полигона была приостановлена, а в декабре того же года губернатор объявил о закрытии объекта. Чиновник признал, что этого удалось добиться благодаря настойчивости местных жителей, и сообщил о предстоящей рекультивации, не назвав ее сроков. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Эколог указал на необходимость раздельного сбора ТКО

Ситуацию прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк.

"Наиболее опасная ситуация - это горящий полигон на горе Щелба в Новороссийске и лавина отходов, свалившаяся с полигона в ущелье. В станице Полтавской и других местах полигоны и потоки мусоровозов вызывали массовые протесты жителей. Власти пытались решить проблему строительством новых полигонов, но эти проекты также вызывали массовые протесты", - сказал он.

По его словам, переполнение полигонов приводит к размножению грызунов и насекомых, едкому запаху, задымлениям и пожарам. "К этому следует добавить стекание ядовитого фильтрата в речки. В городах-курортах свалки также уменьшают привлекательность местности для отдыхающих, как в Новороссийске в окрестностях горы Щелба, где с горы поток мусора скатился в близлежащее ущелье", - сказал эколог.

В среднем в ТКО около 40% перерабатываемых фракций

Он считает, что следовало сократить объемы образуемых отходов. "Лучшее для этого средство - раздельный сбор ТКО. В первую очередь надо уменьшить попадание на полигоны самых объемных отходов, пластиковых и стеклянных бутылок, организовав клетки для сбора бутылок, особенно на выходе с пляжей. В среднем в ТКО около 40% перерабатываемых фракций, но при сортировке извлекается только третья часть из них. Пропитанная соком от пищевых отходов бумага уже не пригодна для переработки. Объем и опасность пищевых отходов можно уменьшить, если переработать их в компост и биогаз", - считает Шкрадюк.

По его оценке, решением проблемы следовало заняться "лет 10 назад", а теперь на исправление ситуации "уйдут годы". "А пока первоочередная задача - не дать жителям, бизнесу и операторам по обращению с ТКО сваливать отходы где попало. Ибо даже такая опасная свалка, как на горе Щелба, наносит меньше ущерба природе, чем то же количество отходов, разбросанное по окрестностям Новороссийска", - сказал эколог.

По его мнению, введение режима повышенной готовности стало попыткой краевой администрации в ручном режиме и в обход стандартных экологических норм легализовать сверхлимитный ввоз отходов на уже исчерпавшие свой ресурс объекты. Однако без запуска реальной системы раздельного сбора мусора и переработки органики введенный режим может стать постоянным.

1 января 2019 года в России начался основной этап мусорной реформы. В Краснодарском крае переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами перенесли на год – на 1 января 2020 года. При этом внедряли ее поэтапно: к началу 2020 года по утвержденным тарифам приступили к работе четыре региональных оператора. Реформа предусматривала передачу ответственности за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора региональным операторам, выбранным по конкурсу. Помимо изменения системы вывоза и оплаты, предполагалось развивать раздельный сбор, сортировку и переработку отходов, сокращая количество мусора, поступающего на полигоны.

Активисты из Новороссийска упрекнули власти в длительном бездействии

Член экологического совета Новороссийска Татьяна Трибрат также считает, что властям давно следовало заняться этой проблемой.

Прошло четыре года, но ничего не сделано

"Да, мы знаем про это распоряжение, удивлялись, что оно появилось только сейчас. Мы бьём тревогу уже много лет, во всяком случае четыре года уже активно этим занимаемся. Кричали, говорили, требовали, чтобы выбрали новое место под будущую свалку и начали её обустраивать под новый полигон, потому что ситуация должна была наступить критическая через год-полтора. Прошло четыре года, но ничего не сделано. И так по всем свалкам края!" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Теперь, по ее оценке, наступил "критический момент". "Когда старые свалки переполнены, а новых свалок не строится и не решается эта проблема никаким современным способом. Дело в том, что где-то в 2022–2023 годах заходили операторы из других регионов, готовые построить новые современные комплексы, под них искали шесть площадок, вроде согласовывали... И потом в какой-то момент губернатор отказался от этого проекта. Почему? Что произошло? Никто не знает», - сказала Татьяна Трибрат.

Экоактивист Жанна Мингелевич из Новороссийска считает, что "пора привлекать к уголовной ответственности" краевых чиновников "за бездействие".

"С 2019 года активисты криком кричат о состоянии этих свалок. Но нас постоянно обманывали о том, что они усиленно ищут новые площадки под свалки. Фактически в крае нет свободных площадей, кроме 20 гектаров лесного фонда рядом с горой Щелба в Новороссийске. Они до сих пор не могут отделить сухие и мокрые отходы. Переработку убили. То, что сейчас делает руководство полигона "Терра-Н", - это тоже мёртвому припарки. Пусть допускают до руководства общественников, мы быстрее порядок наведём", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В мае 2025 года Росприроднадзор подал в суд иск к собственнику мусорного полигона у горы Щелба (ООО "Терра-Н"), заявив о несоблюдении природоохранных требований при обращении с отходами. Во время пожара на свалке специалисты обнаружили следы фильтрата в лесу рядом с полигоном, в ручье Безымянном и реке Озерейка. В июле 2026 года суд в Новороссийске оштрафовал "Терра-Н" на 19 миллионов рублей. Компания признана виновной в загрязнении реки и ручья.

Должен быть плановый сбор вторсырья, в том числе на предприятиях

Мингелевич также считает, что главное - это сокращение объема ТКО, вывозимого на свалку. "Во-первых, должен быть плановый сбор вторсырья, в том числе на предприятиях. В СССР был очень положительный опыт. Лучше вкладывать 10 копеек за один килограмм на сбор вторсырья сегодня, чем тратить миллиарды рублей на ликвидацию последствий завтра. Во-вторых, однозначно надо обязать крупные магазины открыть пункты приема вторсырья на своих территориях. Это именно они привозят в город упаковку со всего мира", - заявила активистка.

Член экологического совета при губернаторе Андрей Рудомаха от комментариев «Кавказскому узлу» отказался, предложив обратиться к коллеге по совету при губернаторе.

«Лучше все вопросы по этой теме задать Евгению Витишко. Он у нас специалист по связям со СМИ», - посоветовал Рудомаха корреспонденту "Кавказского узла". Евгений Витишко на момент подготовки материала не ответил на вопросы корреспондента "Кавказского узла".