Борьба жителей Полтавской против свалки

24 ноября 2023, 02:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители станицы Полтавской на Кубани ведут долгую борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетируют администрацию, перекрывают дорогу мусоровозам и судятся с оператором полигона. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники добиваются окончательного его закрытия. Хроника борьбы активистов против свалки собрана в справке “Кавказского узла”.

Обострение проблемы в ноябре 2021 года

Сообщения о том, что свалка около станицы Полтавской на Кубани доставляет неудобства местным жителям, стали поступать еще в 2015 году. Тогда, 8 мая 2015 года, активисты общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" были задержаны полицией во время инспекции на свалке, которая проводилась по заявлению местных жителей. Начальник ООО МП "ЖКХ" Михаил Марков написал в полицию заявление на участников экоинспекции за "незаконное проникновение на частную территорию и незаконную фотосъемку".

Однако особенно ситуация обострилась в ноябре 2021 года, когда стало известно, что на полигон в Полтавской намерены свозить мусор из Сочи, Туапсе, других городов и станиц Краснодарского края.

Протесты против свалки в январе 2022 года

В январе 2022 года более тысячи жителей Полтавской вышли на сход, протестуя против эксплуатации полигона, куда свозится мусор из близлежащих районов. Активисты говорили о многочисленных заявлениях и жалобах граждан, которые живут рядом с мусорным полигоном, бесконечных и бесконтрольных транспортных потоках везущих туда мусор большегрузов.

Людмила Гришкова, чей дом находится рядом со свалкой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что свалка тут была давно, но очень маленькая. "Она обслуживала только жителей нашего поселения и никогда никому не мешала. Но когда масштабы увеличились, жизнь стала невозможной", - рассказала женщина.

«После того, как чиновники увидели на сходе такое количество народа, они решили вступить с нами в переговоры для мирного урегулирования конфликта», - рассказал "Кавказскому узлу" житель станицы Андрей Гаряев. Для этих переговоров на сходе были избраны 23 человека в Общественный совет по закрытию полигона. Гаряев стал председателем совета.

Член совета по закрытию полигона Наталья Гаряева рассказала, что социальная напряженность среди местных жителей нарастала по мере того, как власти отказывались вести конструктивный диалог. С ее слов, активистами были отправлены письма "во все правоохранительные и экологические структуры края с требованием прекратить уничтожать мусорными завалами Краснодарский край", но проблема так и не была решена. "Машины идут потоками по нашей единственной улице, где нет даже тротуаров. Над всей станицей стоит смрад, люди просто задыхаются от вони. На все эти вопросы ответов у руководителей района и края нет. Прокуратура бездействует", - рассказала в 2022 году Гаряева.

Член совета и житель станицы Сергей Сальников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по документам свалка вблизи станицы Полтавской указана как "полигон для захоронения твердых коммунальный отходов".

"Но, по факту это огромный зловонный курган токсичного мусора, сваленного прямо на землю среди полей. Покупая к столу кубанский рис, вы вряд ли могли подумать, что эта ценная культура произрастает всего в нескольких метрах от места, убивающего все живое” - указал Сальников.

Активист Аркадий Зоринянц пояснил, что полигон находится на месте бывших плавней, именно поэтому там выращивают рис, а значит грунтовые воды очень близко.

Глава районного поселения Юрий Васин заявил, что солидарен с жителями в вопросе свалки. «Ранее мы принимали 80 000 тонн отходов в год, а сейчас нас обязали принимать 400 тысяч тонн. Этот полигон, естественно, не выдержит столько отходов», - сказал он в январе 2022 года корреспонденту "Кавказского узла". Однако "есть приказ министерства ЖКХ края от декабря 2021 года, которым нас обязали и выделить землю, и организовать прием мусора из Сочи, Туапсе и других поселений края", - рассказал он.

За участие в этой акции против свалки суд вынес местному жителю Игорю Мцхвариашвили устное предупреждение.

Перекрытие трассы в мае 2022 года

17 мая 2022 года жители станицы Полтавской перекрыли трассу, ведущую к мусорному полигону. В акции протеста приняли участие более 40 человек.

В день акции в Telegram-канале "Полтавская против свалки" вышел пост и видеоролик с места перекрытия дороги. "Так выглядит отчаяние народа, которого не слышат! Народ массово пришёл в прокуратуру писать жалобу по поводу функционирования мусорного полигона и своим перемещением по пешеходному переходу организовал километровую пробку. Машины мертво стоят. Наболевший полигон травит жизнь жителям Красноармейского района. Мы активно обращаемся в различные органы, но получаем отписки. Градус народного кипения на пределе!" - сказано в публикации.

Акция получила отклик. ГТРК "Кубань" сообщила 18 мая на своей странице во "ВКонтакте", что жалобы жителей станицы Полтавской на мусорный полигон проверяет Совет при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель Совета Андрей Зайцев заявил телекомпании, что в феврале 2022 года на полигоне прошло выездное совещание и было решено до июня подготовить проект санитарно-защитной зоны и сделать объездную дорогу с мостом, чтобы грузы ездили в объезд станицы.

После акции протеста сотрудники полиции вместе с казаками приехали домой к пенсионерке Людмиле Гришковой и увезли ее в отделение, при этом силовики были на машинах без опознавательных знаков. Женщину обвинили в нарушении установленного порядка организации или проведения акции.

Формальное предписание об устранении нарушений

В ответе активистам из краевой прокуратуры от 16 мая 2022 года говорилось, что "с учетом отсутствия альтернативного объекта размещения отходов для Красноармейского, Крымского и Славянского районов прекращение деятельности полигона ТКО в станице Полтавской повлечет негативные социальные последствия в виде невозможности удаления отходов с территорий указанных муниципальных образований, в связи с чем вопрос о запрете деятельности полигона не ставился".

10 июня 2022 года жители Полтавской, представители прокуратуры, чиновники краевой и местной администрации провели совместную инспекцию мусорной свалки, а затем совещание, на котором были признаны нарушения прав людей на благоприятную среду обитания. Прокуратура выдала директору свалки предписание до 15 июня оборудовать полигон. Местные жители, впрочем, сочли инспекцию и совещание формальными. По их мнению, сделано это было, чтобы "выпустить пар", так как никакой конкретики о закрытии свалки сказано не было.

Лето-2022: жалобы президенту и генпрокурору

Активистка Наталья Гаряева добилась 29 июня 2022 года приема в администрации президента, куда, передала коллективное заявление жителей станицы. Обращение было переадресовано губернатору края, и спустя несколько дней Гаряевой позвонили из администрации края. Ей сообщили, что собрана комиссия, которая намерена посетить свалку, и что она может принять участие в работе этой комиссии. Больше никого из активистов на эту встречу не допустили.

Во время посещения свалки комиссией 5 июля 2022 года был снят видеосюжет, в котором директор МП "ЖКХ" рассказал, что "приблизили границы населенного пункта, и поэтому у свалки нет санитарно-защитной зоны". Гаряева отметила, что дома стояли здесь задолго до появления этой свалки.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказали летом 2022 года активисты.

Еще одна встреча станичников с чиновниками состоялась 7 июля 2022 года, но активисты сочли ее безрезультатной. Чиновники безучастно слушали жалобы жителей и ссылались на то, что везти им мусор больше некуда, кроме как в станицу Полтавсккую, рассказали жители станицы.

12 июля жители Полтавской направили в Генеральную прокуратуру России коллективную жалобу на некомпетентность краевых чиновников. Ее подписали около 5 000 человек. В жалобе было указано, что анализы проб воды и донных отложений в оросительных каналах около свалки, которые проводились в аккредитованных лабораториях, выявили загрязнения различными веществами, в том числе тяжелыми металлами.

Пикеты Юрия Трубачева

25 мая 2022 года инвалид-колясочник Юрий Трубачев вышел на пикет рядом с администрацией Красноармейского района с плакатом «Нет свалке. Президент, спасите наших детей». Позже 65-летний Трубачев рассказал “Кавказскому узлу”, что написал и распечатал пачку листовок и стал их раздавать прохожим. В листовке было написано: "Даже не глядя на документы, а просто взглянув на свалку, любой здравомыслящий человек скажет, что здесь нарушены все законы и человеческие, и по понятиям, и принятые государством Россия".

16 июня 2022 года Юрий Трубачев вновь провел одиночный пикет у здания администрации Краснодарского края , сидя в инвалидной коляске с плакатом: "Нет свалке в Полтавской!". К пикетчику вышли сотрудник администрации, двое казаков и сотрудница полиции, которая потребовала написать объяснения. Позже представители власти посоветовали Трубачеву "лучше писать письма". Трубачев им ответил, что уже написал сотни писем, но меры не принимаются.

12 августа Трубачев почти на три часа перекрыл проезд для мусоровозов по мосту, ведущему к свалке. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии не смогли убедить Трубачева уйти. На него был составлен протокол за создание препятствий для движения по проезжей части, суд оштрафовал его на тысячу рублей.

Одновременно с акцией Трубачева в станице прошла серия одиночных пикетов, станичники выходили с плакатами "Нет свалке в Полтавской" и "Остановите мусорный геноцид".

"Акция Юрия Трубачева — жест отчаяния. С ноября 2021 года мы пишем во все инстанции, собрали пять томов ответов, но ничего не меняется", - сказала тогда Наталья Гаряева. Она отметила, что власти отказывают станичникам в согласовании публичных мероприятий, а ситуация со свалкой только ухудшается.

23 августа активисты из станицы Полтавской Красноармейского района отказались от встречи с чиновниками в районной администрации, пояснив министру теплоэнергетического комплекса и ЖКХ края Андрею Прошунину, что проблема свалки касается 27 тысяч жителей станицы, а не только активистов. Они потребовали присутствия губернатора Кубани на сходе жителей, пригрозив в противном случае перекрыть движение мусорных машин на свалку.

Пробы воды

В феврале 2022 года активистам удалось заказать независимый анализ воды из оросительного канала около свалки. Пробы показали превышение нормы аммиака, свинца, фенолов и других веществ. Однако пресс-служба губернатора в ответе на запрос сетевого издания "Экология России", опубликованном на сайте издания 30 августа, заверила, что мусорный полигон в Полтавской не оказывает негативного влияния на качество воды в оросительной системе. 2 сентября 2022 года отдел Роспотребнадзора по Красноармейскому району Краснодарского края также сообщил, что вода в системе водоснабжения Полтавской "соответствует нормативам по микробиологическим показателям", а угроза жизни и здоровью жителей станицы отсутствует.

Протесты в сентябре 2022 года и их последствия

С утра 5 сентября жители Полтавской перекрыли дорогу к свалке. Полицейские потребовали освободить проезд к свалке и попытались задержать одного из активистов, но протестующие отбили его. Поздно вечером, после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин, участники акции согласились разойтись. Чиновник под камеры пообещал согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона.

На следующий день силовики составили протоколы на Наталью Гаряеву, Сергея Сальникова, Светлану Соловьеву и Юрия Трубачева. Полицейские вменили протестующим статью о нарушении закона о митингах. Гаряева в тот же день подала в прокуратуру жалобу на действия полицейских.

7 сентября администрация Красноармейского района подала в арбитражный суд исковое заявление с требованием закрыть мусорный полигон.

17 сентября жители станицы Полтавской провели сход против мусорной свалки, на который, по оценкам его организаторов, собралось порядка 2000 человек, а по оценкам администрации Красноармейского района, - не более 500 человек. На сходе присутствовали много полицейских и два чиновника: глава района Юрий Васин и его заместитель Николай Шумченко. По словам Натальи Гаряевой, чиновники "оскорбили присутствующих домыслами о том, что собравшиеся кем-то подкуплены". Активистка направила в полицию сообщение о преступлении, обвинив чиновников в клевете. Итогом схода стало требование к главе района Юрию Васину расторгнуть договор аренды на эксплуатацию мусорной свалки между Красноармейским районом и ООО МП "ЖКХ".

22 сентября экоактивисты Сергей Сальников и Светлана Соловьева были признаны виновными в организации публичной акции, повлекшей нарушение общественного порядка и оштрафованы судом на 5 тысяч рублей каждый. 23 сентября суд оштрафовал Юрия Трубачева, который участвовал в акции против движения мусоровозов через станицу, а 26 сентября - Людмилу Гришкову, назначив ей штраф в 75 тысяч рублей.

Смерть Андрея Гаряева

3 октября председатель общественного совета "Против свалки в Полтавской" Андрей Гаряев был найден мертвым во дворе собственного дома в станице Марьянской. Ранее суд назначил штраф в 32 миллиона рублей ООО ПО «Камавторесурс», которой руководил Гаряев. Бывшая супруга и совладелец организации Наталья Гаряева связала штраф с выступлениями Андрея Гаряева против мусорного полигона.

О том, что Андрей Гаряев был лидером активистов, требующих ликвидации свалки в станице Полтавской говорили все, пришедшие проститься с ним. После его смерти местные жители выразили намерение еще активнее бороться против мусорного полигона.

Маленькая победа жителей Полтавской в октябре-2022

17 октября 2022 года Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры Краснодарского края и обязал ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, разместить дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения.

Представители многопрофильного предприятия в суде не признали исковые требования. Ответчик заявил, что их выполнение необязательно для объектов, построенных до вступления в силу регулирующего законодательства.

Признание судом нарушений в работе мусорного полигона в станице Полтавской стало маленькой победой в борьбе против свалки, заявили активисты. Ввиду того, что члены движения как физические лица были лишены возможности участвовать в судах и отстаивать свои права, то эту миссию взяла на себя официально зарегистрированная общественная организация «Зеленая станица». Созданная организация стала полноправным участником двух процессов по искам прокуратуры и муниципалитета, рассказала Наталья Гаряева.

Суд отказал в закрытии полигона

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края начал рассматривать иск с требованием закрыть мусорный полигон в Полтавской. Представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". По мнению ведомства, полигон исчерпает свой ресурс только в 2024 году, а на данный момент "проводимые проверки никаких нарушений не установили",

Ответчик - "ЖКХ Красноармейского района" - заявил, что администрация не предоставила доказательств конкретных нарушений деятельности полигона, а его закрытие приведет к "нарушению прав жителей Краснодарского края", так как мусор нужно будет вести на другую площадку.

10 ноября активисты движения "Полтавская против свалки" получили ответ Росприроднадзора на свое обращение по поводу правомерности выдачи ООО МП "ЖКХ" Красноармейского района лицензии на сбор и обработку отходов. В ответе указывалась возникшая необходимость проверок лицензий и проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению ООО МП "ЖКХ" требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и соблюдения лицензиатом лицензионных требований с 2013 по 2022 годы. Активисты посчитали ответ ведомства "обнадеживающим".

16 ноября 2022 года активистов Наталью Гаряеву и Вадима Мотовилова силовики попытались задержать и доставить в суд за сентябрьский митинг. Именно эта акция повлияла на то, что дело о свалке, наконец, дошло в суд, считают активисты. Они сочли попытку задержания давлением со стороны властей, а действия силовиков сочли превышением полномочий. 18 ноября Гаряева и Мотовилов направили в прокуратуру жалобу на полицейских.

30 ноября Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона, принадлежащий ООО МП "ЖКХ". 11 января 2023 года администрация Красноармейского района и "Зеленая станица" обжаловали это решение Арбитражного суда Краснодарского края.

Губернатор поддержал станичников

12 января во время “прямой линии” губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – заявил Кондратьев.

Гаряева обвинена в организации покушения и сочла это давлением

21 января 2023 года стало известно, что Наталью Гаряеву вызвали в полицию для объяснений по заявлению на нее. В заявлении говорится, что активистка и ее бывший супруг Андрей Гаряев заплатили своему работнику 350 тысяч рублей за убийство главы администрации Красноармейского района Юрия Васина и подрыв ведущего к свалке моста. Автором заявления был бывший работник Андрея Гаряева Сергей Сигаев. Наталья Гаряева отвергла обвинения и сочла это местью за протесты против свалки.

В марте 2023 года краснодарская полиция отказала в возбуждении дела о клевете на Сегрея Сигаева, обвинившего Гаряеву в заказе убийства главы Красноармейского района. 3 апреля Наталья Гаряева получила вторичный отказ в возбуждении уголовного дела, а 6 апреля следствие отказало и Сергею Сигаеву в возбуждении уголовного дела по его заявлению.

Решение суда о возмещении вреда природе

24 января Краснодарский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску прокуратуры Красноармейского района к ООО МП "ЖКХ" о возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства. "А значит, предприятие обязано устранить те нарушения, которые были выявлены Красноармейским районным прокурором - отсутствие дренажной системы, отсутствие чередования посуточного заполнения слоёв, твёрдых бытовых отходов грунтом, отсутствие сетчатых сооружений, отсутствие специальных дренажных каналов", - объяснил смысл судебного решения представитель общественной организации "Зеленая станица" Денис Примак.

Решение суда в плане реконструкции полигона неисполнимо технически, поэтому единственным условием исполнения решения станет "ликвидация самой свалки", уверена Наталья Гаряева. Она заявила тогда, что "все идет к закрытию свалки" и это вызывает ответную негативную реакцию властей и руководства свалки в отношении активистов.

23 февраля "Зеленая станица" обратилась в прокуратуру, попросив установить особый контроль за исполнением судебного решения о реконструкции мусорного полигона в Полтавской и установить порядок и "разумные сроки" исполнения решения суда о реконструкции полигона. Однако собственники полигона открыто заявили, что не намерены в ближайшие годы проводить никаких работ, сообщили активисты.

Позиция предприятия "ЖКХ" заключается в том, что вступившее в силу решение суда о реконструкции полигона в Полтавской "не содержит срока для осуществления указанных в решении мероприятий, а значит, может не исполняться вплоть до 1 января 2026 года" - срока, установленного постановлением правительства России "О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов".

Весна-2023: борьба станичников с мусоровозами

23 марта несколько десятков жителей Полтавской на Кубани заблокировали дорогу с требованием, чтобы грузовики доставляли отходы на мусорный полигон в объезд их станицы. Акция началась после того, как начальник местной полиции посоветовал станичникам самостоятельно останавливать мусоровозы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Ирина Алферова.

27 марта Жители Полтавской вновь перекрыли дорогу, чтобы препятствовать движению мусоровозов.

28 марта Гаряева встретилась с заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Прошуниным, который рассказал о планах властей перенаправить мусор с полигона в Полтавской на полигон в Славянске-на-Кубани, но было заявлено, что потребуется около трех месяцев, чтобы оформить лицензию.

30 марта активисты из станицы Полтавской развернули два 40-тонных грузовика с мусором, направлявшихся на полигон.

4 апреля стало известно, что полицейские оштрафовали некоторых участников акции протеста 23 марта в Полтавской. Следить за тем, чтобы грузовики не возили отходы на полигон через Полтавскую, также в течение 10 суток выходили местные жители Ольга Нахашева, Мария Морозова, Надежда Липовая, Ирина Алферова, Сергей Сальников.

5 апреля более полусотни жителей станицы Полтавская остановили порядка десяти мусоровозов, вес которых, по их оценке, превышает обозначенный на установленных знаках в 20 тонн. На месте событий появилась полиция, которая требовала от людей разойтись. Наталья Гаряева объяснила полицейским, что это они обязаны соблюдать порядок и выполнять распоряжение губернатора края, который заявил публично, что движение мусоровозов на полигон не должно проходить через жилые кварталы.

6 апреля полиция в станице Полтавская попыталась задержать пенсионерку Людмилу Гришкову. Полицейские сначала хотели убрать женщину с дороги и дать возможность многотонным машинам с мусором проехать. Женщина отмахнулась и попросила ее руками не трогать, после чего полицейский, который стоял рядом с ней, заявил, что она ударила его, а это основание для уголовного преследования пенсионерки.

По словам Натальи Гаряевой, полицейский распорядился, чтобы мусоровоз ехал прямо на стоящих на дороге активистов. "Страшно, когда на тебя едет мусоровоз: мы этого не ожидали, стояли спинами к многотонному мусоровозу, когда он начал движение, мы даже не успели отскочить. Женщина, которая была рядом со мной, упала под мусоровоз и потеряла сознание", - рассказала активистка. 66-летняя Виктория Алейникова, упавшая под колеса мусоровоза, в течение всей ночи 6 апреля дежурила на трассе. В “Скорой” у нее был зафиксирован гипетонический криз, травмы ног и рук.

Несколько жителей станицы Полтавской, пострадавших во время акции протеста, обратились к руководству местной полиции с требованием оценить действия и привлечь к ответственности силовиков, которые отдали приказы водителям мусоровозов продолжать движение, невзирая на протестующих, а также самих водителей. Пострадавшие приложили справки из медучреждения.

Поддержка от краевого прокурора

2 мая 2023 года Наталья Гаряева и Вадим Мотовилов пришли на личный прием к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому с заявлениями по поводу свалки и преследования активистов со стороны чиновников. Заместитель прокурора Павел Гвоздев не только принял обращение, но и сообщил, что планирует разобраться в ситуации со свалкой на месте. "И мы поехали вместе с высокопоставленным чиновником на нашу свалку, где он сделал несколько снимков и был удивлен увиденным", - рассказала Гаряева. По результатам приема и обследования полигона Павлом Гвоздевым были даны указания о принятии конкретных мер для устранения нарушений, привлечению виновных за происходящее к ответственности, вплоть до уголовной, а также снижению нагрузки на местную дорожную сеть.

Следком заинтересовался свалкой

Жители станицы Полтавской написали множество комментариев в Telegram-канал Следкома. 9 мая 2023 года на жалобы станичников отреагировал глава Следкома России Александр Бастрыкин, поручив подчиненным доложить о ходе расследования нарушений в деятельности полигона. Следователи Славянского межрайонного следственного отдела опросили Наталью Гаряеву в качестве свидетеля. Следователь подтвердил, что проводит опрос по заданию Бастрыкина.

Следствие также заинтересовалось информацией об отходах, захороненных в не предназначенном для них месте. Однако Гаряеву насторожило, что в деле нет ни конкретных подозреваемых, ни потерпевших. Она подала заявление в следственный орган, попросив выдать ей постановление о возбуждении дела и признать ее потерпевшей.

Видеообращения к Путину

25 августа 2023 года земляки жителей Полтавской, участвующие в военной операции, в видеообращении к Путину, генпрокурору и председателю Следкома призвали остановить работу мусорного полигона в станице. ”Просим обратить внимание, что пока мы находимся в зоне СВО и проливаем нашу кровь, на нашей малой Родине отравляют и умерщвляют наших жен, детей, стариков. Конкретно: станица Полтавская Краснодарского края Красноармейского района. Мусорная свалка находится в сердце рисовой плантации. Весь яд идет из этой свалки в водоканалы и реку, которые идут через станицу. Мы просим спасти нашу родную станицу от умерщвления, перестать свозить туда мусор из разных районов", - говорится в публикации. "Если вы не будете решать эту проблему, мы вернемся и встанем в ряды тех, кто хочет закрыть эту свалку", - подчеркнули в конце авторы обращения.

На следующий день на это обращение отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин и затребовал доклад о сроках расследования уголовного дела в отношении оператора полигон.

31 августа жители Полтавской тоже записали видеообращение к Путину, попросив его "заставить губернатора Краснодарского края" встретиться с местными жителями. “Потенциальная угроза отравления нависла над каждым россиянином, которые употребляют в пищу продукцию кубанского растениеводства", - заявлялось в обращении. Станичники рассказали также личные истории о проблемах со здоровьем, возникших после появления в Полтавской мусорного полигона. В обращении они пообещали президенту "бунт" в случае, если преследование противников свалки продолжится. Видео, опубликованное на YouTube, в первые 10 часов после появления набрало более 250 тысяч просмотров.

Вскоре после жалоб Путину появились жалобы на активистов. Так, в начале сентября председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач написал жалобу в Следственный комитет Наталью Гаряеву. Поводом для этого стали сведения в Википедии о вреде, который мусорный полигон наносит экологии, а также выращиваемому поблизости от него рису. А 4 сентября активист Вадим Мотовилов был вызван на допрос по делу о клевете на начальника районной полиции. По словам Мотовилова, основанием для этого стал его комментарий в Telegram.

Губернатор поставил условие о государственной экспертизе

14 сентября 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале о встрече с активистами в Полтавской. На видео Кондратьев говорит, что мусорный полигон может быть построен в другом месте в течение года. "Но для этого я должен основываться на заключении государственной экспертизы", - сказал он и подчеркнул, что готов доверять только государственной экспертизе. "Если там всё будет так, как вы сказали – поверьте, я приму решение, и будем искать выход о закрытии полигона", - сказал чиновник.

22 сентября губернатор Краснодарского краявторой раз встретился со станичниками. По словам Натальи Гаряевой, оба раза он устно пообещал жителям Полтавской, что местный мусорный полигон будет ликвидирован. 26 сентября станичники обратились в администрацию Краснодарского края, чтобы получить письменное заключение о принятом губернатором решении о закрытии свалки, но ни в каких официальных документах это обещание не было закреплено.

Судебное разбирательство о временном запрете свалки

19 сентября 2023 года в Арбитражном суде Краснодарского края началось судебное разбирательство по иску АНО "Зеленая станица" к ООО МП "ЖКХ Красноармейского района" о временном запрете эксплуатации Полтавского полигона ТКО. АНО "Зеленая станица" заранее подала в суд ходатайство о привлечении к участию в деле прокуратуры Краснодарского края. Ходатайство судом было удовлетворено. Суд также решил привлечь к участию в деле южное управление Росприроднадзора и министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

24 октября в заседании суда приняли участие представители прокуратуры. Сотрудник Росприроднадзора выступил за сохранение свалки, заявив, что в противном случае мусорная проблема в Краснодарском крае усугубится.

Суд над инвалидом Трубачевым

27 сентября силовики доставили инвалида-колясочника Юрия Трубачева в суд, где он был оштрафован на 15 тысяч рублей. Поводом для штрафа стало участие Трубачева в ролике против мусорного полигона близ станицы. Трубачев пообещал обжаловать не только решение о штрафе, но и действия силовика и судьи, которые, по словам инвалида, подвергли его бесчеловечному обращению в суде.

Жители станицы Полтавская отправили коллективное обращение губернатору Кондратьеву в защиту Юрия Трубачева. 87 подписантов призвали губернатора Кубани вмешаться и остановить преследование противников свалки.

Пожар на полигоне

В ночь на 3 октября на мусорном полигоне близ Полтавской возник пожар, площадь которого достигла пяти гектаров. Помимо тела свалки, горели соседние рисовые чеки.

В первый день пожара станичники рассказали, что от зловонного дыма их не спасали даже закрытые окна, некоторым пришлось уехать из станицы. Пожар продолжался несколько дней, но пожарных на свалке не наблюдалось, а жители станицы массово жаловались на недомогание из-за едкого дыма.

Наталья Гаряева 4 октября направила требование ввести режим ЧС губернатору Краснодарского края, главе района и главе Полтавского сельского поселения. Общественная организация "Зеленая станица" пожаловалась в прокуратуру на бездействие местных властей при очевидной угрозе жизни и здоровью людей. 5 октября Юрий Трубачев провел одиночный пикет у администрации Красноармейского района с требованием срочно ввести режим ЧС в связи с пожаром. За все время пикета никто из сотрудников администрации не отреагировал на требование активиста.

Вскоре после пожара, 10 октября, губернатор края потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона и поручил своему заместителю Андрею Прошунину до 10 ноября найти решение по дальнейшей эксплуатации свалки.

20 октября стало известно, что силовики составили на Наталью Гаряеву протокол о распространении недостоверных сведений и призывах к незаконным акциям после прямого эфира на канале "ТВ Совхоз".

В рисе найдены токсины

27 октября активисты обнародовали ответ управления Россельхознадзора, в котором указано, что в зернах риса, выращенного в Красноармейском районе, найдены токсичные вещества. “В ходе исследований в области обеспечения качества зерна на соответствия требований технического регламента таможенного союза "О безопасности зерна" установил превышение токсичных элементов (свинец, мышьяк) в зерне риса", - говорится в документе.

28 октября Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что специалисты изъяли из оборота рис, собранный вокруг свалки в станице Полтавской, в котором найдены свинец и мышьяк.

Однако “никакой конкретной информации о судьбе изъятого риса, о его количестве, месте складирования или уничтожения нет. Также нет информации о том, как продолжает влиять свалка на здоровье людей", - заявила Гаряева.

Телеканал НТВ 12 ноября показал сюжет о рисе, который выращивается в Полтавской. Со ссылкой на должностных лиц государственных структур в сюжете говорилось, что этот рис безопасен при употреблении в пищу, а жители придумали проблему со свалкой, чтобы "улучшить свои жилищные условия". Представители Росприроднадзора, как указывается в передаче, утверждают, что "отчасти тяжёлые металлы или мышьяк скапливаются во внешних оболочках риса, и в очищенном рисе передоза тяжёлых металлов нет, а содержание мышьяка не превышает предельно допустимой концентрации"… В заключении программы ведущий заявил, что полтавский "рис, как показала экспертиза, не опасен". Жители Полтавской, посмотрев эту передачу, направили главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности виновных в распространении дезинформации на ТВ.

Приостановка работы полигона

11 ноября власти Красноармейского района сообщили, что работа мусорного полигона близ станицы Полтавская будет временно приостановлена с 11 ноября по 31 декабря. "Это связано с произошедшим ранее пожаром, а также необходимостью проведения работ на территории полигона” - говорилось в сообщении ведомства.

Наталья Гаряева, однако, связывает временное закрытие полигона с резонансом от информации о токсинах в кубанском рисе.

14 ноября жители Полтавской начали сбор подписей под требованием к Кондратьеву о принятии мер по окончательному закрытию мусорной свалки. Активисты напомнили Кондратьеву о его обещании решить вопрос с закрытием свалки до 10 ноября и его слова о том, что если государственная экспертиза подтвердит загрязнения риса или окружающей среды от деятельности полигона, то решение о его закрытии будет неизбежным. “Факт загрязнения риса свинцом и мышьяком установлен Россельхознадзором, за это время произошел пожар на Полтавском полигоне, Следственный комитет расследует уголовные дела по фактам загрязнения окружающей среды, а органы власти просто бездействуют и обманывают нас, выдавая тактический ход гендиректора полигона с временной приостановкой приема ТКО за решение органов власти о постоянном закрытии", - подчеркнули в обращению к губернатору активисты.

Активисты нашли признаки коррупции в управлении свалкой

Станичники провели собственное расследование и выяснили, что компанию, управляющую полигоном, возглавляет близкий родственник одного из руководителей районной администрации. "Данное заявление о коррупции […] мы направили в следственные органы", - сказала Наталья Гаряева.

В заявлении, которое было направлено в прокуратуру от имени членов АНО "Зеленая станица", говорится, что семья главы Красноармейского района Краснодарского края Юрия Васина связана с бизнесом по приему, хранению, утилизации отходов. Активисты отметили, что в связи с этим имеются признаки конфликта интересов и возможных злоупотреблений. Авторы обращения потребовали от надзорного органа устранить нарушение закона, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя АНО "Зеленая станица" Вадим Мотовилов.

9 октября прокуратура Красноармейского района ответила, что ведомство рассмотрело "обращение по вопросу нарушения требований федерального законодательства в области противодействия коррупции со стороны главы муниципального образования Красноармейский район". Прокурором Красноармейского района на указанное решение совета муниципального образования Красноармейский район вынесен протест с требованием привести нормативный правовой акт в соответствие с действующими в настоящее время нормами закона", - говорится в ответе прокуратуры.

10 ноября прокуратура Красноармейского района признала частичное нарушение местными властями регламента о недопущении конфликта интересов. Речь идет о главе местной администрации Юрии Васине и его дочери Наталье Вакуленко – она является исполняющей обязанности директора мусорного полигона, против работы которого борются станичники.

Глава Красноармейского района в соответствии со статьей 11 федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" обязан был принять меры, чтобы исключить любую возможность конфликта интересов. Но глава района не уведомил о конфликте интересов совет муниципального образования Красноармейского района, пояснила прокуратура.

Совет муниципального образования Красноармейского района от 23 июня 2016 года утвердил порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов (документ №13/5). При изучении этого документа выяснилось, что он не соответствует федеральному законодательству о противодействии коррупции, и кроме того, в нем есть коррупциогенный фактор, сказано в ответе прокуратуры. Но “урегулировать в настоящее время конфликт интересов не представляется возможным", – говорится в ответе и.о. прокурора Красноармейского района.

Глава района Юрий Васин прислал ответ на коллективное обращение активистов по поводу возможной коррупции, в котором сообщил, что контроль деятельности коммерческих организаций им не осуществляется. "По вопросу трудоустройства моей совершеннолетней дочери и <ее зарплаты> сообщаю, что интересующей Вас информацией я не располагаю", - ответил глава района, добавив, что сведения о заработной плате подпадают под закон об охране персональных данных.