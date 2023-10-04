Пожар на свалке в станице Полтавской. Фото: пресс-служба управления МЧС по Кубани https://t.me/mchs_kuban/4306

04 октября 2023, 08:27

Пожар на свалке создал проблемы жителям Полтавской

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От зловонного дыма пожара на мусорном полигоне не спасали даже закрытые окна, и некоторым жителям пришлось уехать из станицы Полтавской, рассказали станичники. МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения, а эколог Дмитрий Шевченко перечислил опасные последствия таких пожаров для людей и окружающей среды.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 октября на мусорном полигоне около станицы Полтавской Красноармейского района начался пожар, площадь которого достигла пяти гектаров.

Общественная организация "Зеленая станица" подала иск о приостановке деятельности мусорного полигона в станице Полтавской. 19 сентября Арбитражный суд удовлетворил ходатайство активистов о привлечении к делу представителя прокуратуры, которая ранее выступала на стороне противников свалки. Заседание намечено на 24 октября.

Пенсионерка Людмила Гришкова, которая проживает в станице неподалеку от свалки, рассказала сегодня, что страдает в своем доме от дыма со стороны полигона. "Закрыла все окна и двери, но дым все равно проникает в щели. Было тяжело ночью 3 и 4 октября, потому что ветер дул в сторону станицы. Было полегче днем, когда направление ветра менялось. Я задыхаюсь, тем более у меня проблемы с легкими. Если будет очень плохо, вызову скорую", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Местный активист Сергей Сальников сообщил, что проехал по окрестностям и выяснил, что, помимо пожара на свалке, выжжены также рисовые чеки. "Проехал до Славянска-на-Кубани, и там все в дыму от Полтавской свалки. Дышать тяжело", - сказал Сальников корреспонденту "Кавказского узла".

Пожар на полигоне был локализован утром 3 октября, погибших и пострадавших нет, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Кубани. "В 16:45 [мск] ликвидация открытого горения", - говорится в публикации ведомства.

Лидер движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева рассказала, что была вынуждена вывезти своих троих детей из станицы и уехать сама, чтобы не отравиться продуктами горения. "Кто может - выезжает, кто не может - остается в станице. Как люди переживут все это, не знаю... Но вонь от горящей свалки в станице невыносимая. Особенно когда направление ветра меняется в нашу сторону", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что до возгорания свалки "вызывала МЧС, потому что горели два [рисовых] чека от свалки, горела солома". "То есть владельцы чеков жгут солому, я с ними также борюсь, постоянно вызываю МЧС, буду писать заявление. Я не могу утверждать, но полагаю, что поджоги соломы привели к тому, что огонь перекинулся на свалку. Но возможно, что горит и тело свалки", - сказала Наталья Гаряева.

Эколог указал на ответственность оператора полигона

Из-за того, что свалки "не оборудованы по закону и правилам", они горят в крае "постоянно", сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель экологической организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко.

"На это есть разные причины. Я не могу дать заключение по инциденту с возгоранием свалки в Полтавской - надо дождаться официального заключения следователей. Но предварительно могу сказать, что это может быть нарушение правил пожарной безопасности, а может быть, и поджог, если это верховой пожар. Неосторожное обращение с огнём, либо какие-то злонамеренные действия приводят к верховым пожарам на свалках. Другой вид пожара - когда загорается само тело свалки. И тогда это очень серьезная ситуация и последствия как для тушения, так и для распространения токсичных веществ", - сказал эколог.

Такой вид пожара "возникает путём саморазогрева тела свалки", пояснил Шевченко. "Такое часто случается, когда на свалке много органики, а у нас на всех свалках всегда много органики, и вот она лежит в кучах и тлеет вместе с другими, но опасными отходами. При гниении происходит выделение тепла, саморазогрев мусорных масс, и возникает полный аналог торфяного пожара. На поверхность свалки вырываются что-то типа вулканчиков: газы, дым, огонь - в то время как в недрах свалки бушует огонь. И если, как я сказал, верховой пожар можно потушить быстро силами двух-трёх пожарных расчётов, то когда горит тело свалки, это уже гораздо более технологически сложный процесс тушения. Надо находить и вскрывать очаг, надо добираться до тлеющего очага, поливать его водой, пересыпать инертным материалом. Чаще всего это строительные отходы. Ну, то есть перемешивать ещё, поливать, перемешивать, поливать и так много раз", - рассказал он.

По его мнению, в любом случае ответственность за пожар несёт оператор полигона. "Потому что по закону он должен обеспечивать, по всем нормам и правилам, полигон мерами пожарной безопасности и первичного пожаротушения. То есть это пруд с водой, помпа, насос - всё, что требуется для быстрой локализации огня своими силами", - сказал Дмитрий Шевченко.

Он также оценил риск экологических последствий пожара. "В общем, это стандартный набор загрязняющих веществ: серый диоксид азота и всё, что выделяется при горении, особенно биомассы, но поскольку горит смешанный мусор вместе с пластиком и опасным мусором, то, как правило, это возгорание 3-4 класса опасности, то есть довольно опасное. Помимо других загрязняющих веществ, диоксинов урана, образуются продукты хлорорганические, и это уже суперопасно, еще и потому, что вот это всё разносится вокруг ветром. А затем эти отравляющие вещества оседают в почву, водоёмы, а мы знаем, что рядом со свалкой рисовые угодья, и там диоксины очень плохо подвергаются деструкции [разрушению], они просто накапливаются в почве и, соответственно, в рисе", - рассказал эколог.

Таким образом, по его словам, отравляющие вещества могут "копиться и лежать, отравляя все и вся десятилетиями". "Соответственно, эта вещь довольно опасная, но сказать, что это какой-то уникальный случай, который произошел в Полтавской, - нет. У нас постоянно горят полигоны. У нас постоянно горел полигон в Горячем Ключе, пока наконец то не занялись его реконструкцией. Постоянно горел полигон в Лермонтове, в Туапсинском районе. Особенно ситуация обостряется при длительной сухой погоде", - сказал Шевченко.

Напомним, 9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Жители станицы Полтавской, которые несколько лет борются против свалки, 23 марта и 5 апреля блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев тогда так и не встретился с жителями Полтавской, и они в конце апреля пожаловались Владимиру Путину. 31 августа станичники записали новое обращение к Путину, попросив "заставить" губернатора встретиться с ними.

14 сентября Вениамин Кондратьев побывал в Полтавской и встретился с активистами. Решение о закрытии мусорного полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей, заявил он.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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Примечание:

"Активисты из Полтавской с недоверием отнеслись к обещаниям министра ЖКХ Кубани", "Активистка из Полтавской провела пикет в Краснодаре", "Борьба жителей Полтавской против свалки заинтересовала Бастрыкина".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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