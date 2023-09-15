Кондратьев озвучил условие закрытия мусорного полигона в Полтавской

15 сентября 2023, 11:11

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Решение о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской будет принято, только если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей, заявил на встрече с активистами губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. У краевых властей нет готовых решений по строительству новых полигонов, указал эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской Красноармейского района выступают против работы мусорного полигона около станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, и они в конце апреля пожаловались Владимиру Путину. 31 августа станичники записали новое обращение к Путину, попросив "заставить" губернатора встретиться с ними.

О встрече с активистами в Полтавской Вениамин Кондратьев сообщил вечером 14 сентября в своем телеграм-канале. "Находясь сегодня в станице Полтавской, не мог не встретиться с активистами, которых беспокоит мусорный полигон. Вместе с жителями станицы выехали на объект", - написал он.

Жители "высказали много опасений", что могут быть загрязнены воздух, вода и почва, рассказал губернатор. "Всё это необходимо проверить, провести государственную экспертизу. Здесь полагаться на мнение частных организаций - опасно, должна быть дана объективная оценка. Обращусь к руководителю краевого Роспотребнадзора Марии Потёмкиной с просьбой проверить здесь качество воздуха, воды и грунта. И на основе заключения будем принимать решение о дальнейшем функционировании полигона. В любом случае моя позиция остаётся прежней - полигон не должен приближаться к станице Полтавской. Этого мы не допустим", - говорится в публикации.

30 ноября 2022 года Арбитражный суд Кубани отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Также суд отклонил просьбы активистов провести экологическую экспертизу и запросить данные проверки Роспотребнадзора.

Сообщение проиллюстрировано фрагментом видео выступления Кондратьева перед станичниками в поле. На видео Кондратьев говорит, что мусорный полигон может быть построен в другом месте в течение года. "Но для этого мне нужно исходить из того, о чем вы говорите: насколько на самом деле вода заражена, земля заражена и воздух, и есть угроза жизни и деятельности людей… Для этого я должен основываться на заключении государственной экспертизы", - говорит на видео Кондратьев.

Он подчеркнул, что готов доверять только государственной экспертизе. "Кроме как государству, доверять я точно никому не смогу… Мне нужна государственная экспертиза, именно государственная. И если там всё будет так, как вы сказали – поверьте, я приму решение и будем искать выход [в решении] о закрытии полигона", - сказал чиновник.

Встречу губернатора со станичниками прокомментировал поздно вечером 14 сентября в своем телеграм-канале эколог, руководитель краевого отделения организации "Зеленая лига" Евгений Витишко.

"Мне кажется, что губернатор не смог убедить местных жителей, что дальнейшая работа Красноармейской (Полтавской) свалки будет безопасной. Другой вопрос, что у края сейчас нет готовых решений по размещению новых полигонов и старые совсем поизносились. На самом деле в крае есть свалки и поужаснее и гораздо с большим негативным влиянием и природу и на жилую застройку. Но реально мне хочется, чтобы в этой "борьбе разума" победили жители. Хотя "борьба с мусором" на Кубани давно уже перешла в режим войны. И на этой войне мусор пока побеждает", - написал он.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин также отреагировал на жалобы станичников, поручив подчиненным доложить о ходе расследования нарушений в деятельности полигона. На следующий день следователь опросил активистку из Полтавской Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

В телеграм-канале "Полтавская против свалки", где публикуется информация о деятельности активистов из станицы, по состоянию на 11.06 мск нет комментариев относительно визита губернатора. Последняя публикация в телеграм-канале размещена 14 сентября, в ней говорится, что станичники сообщили о нарушениях при заборе проб в рамках уголовного дела.

По словам лидера движения «Полтавская против свалки» Натальи Гаряевой, фоновую пробу, в которой не должно быть загрязнителей и которая нужна для сравнения, взяли на самом полигоне. "Все, что делалось по этому уголовному делу до этого момента, ничем иным, [кроме] как профанацией, назвать нельзя. Во всех заборах проб участвует краснодарский Росприроднадзор, который и выдал лицензию на этот полигон", - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, 18 июля жители Полтавской обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь решить проблему с мусорной свалкой. Они записали видеообращение, в котором попросили Лукашенко донести до Владимира Путина информацию об экологических проблемах, вызванных работой мусорного полигона.

Ранее, 14 июля, жители Полтавской направили обращение генпрокурору с просьбой принять делегацию активистов. По словам станичников, которые несколько лет борются против свалки, многочисленные обращения в краевые структуры не увенчались успехом.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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