Противники свалки в Полтавской упрекнули чиновников в бездействии

26 августа 2022, 09:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Встречи с чиновниками не дают результата, грузовики по-прежнему вывозят мусор на полигон, расположенный вблизи домов в кубанской станице Полтавской, пожаловались местные жители. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа активисты из станицы Полтавской Красноармейского района отказались от встречи с чиновниками в районной администрации, пояснив министру теплоэнергетического комплекса и ЖКХ края Андрею Прошунину, что проблема свалки касается не только активистов, но и 27 тысяч жителей станицы. Они потребовали присутствия губернатора Кубани на сходе жителей, пригрозив в противном случае перекрыть движение мусорных машин на свалку.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

Станичники обвинили чиновников в бездействии

После того, как 23 августа в станицу приезжал министр теплоэнергетического комплекса и ЖКХ Андрей Прошунин, ничего не изменилось, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная активистка Наталья Гаряева.

"Свалка продолжает работать в прежнем режиме. Завоз [мусора] продолжается по улицам станицы и днем и ночью. Каждый приезд разного уровня чиновников с интервалом в месяц-два - это дежавю. Все одно и то же - забалтывание нас и пустые обещания и заверения, что «все решим, но когда, пока не знаем». Все чиновники соглашаются, что это непорядок. Но никто и ничего не делает", - сказала женщина.

Несмотря на установленные дорожные знаки, машины "ежедневно ездят по ночам", добавила она. "Ездят огромные машины с прицепами, несмотря на запрещающие знаки. Пару раз они пытались на различных неприспособленных площадках переставлять свои прицепы, с них при перегрузке вытекает жижа", - рассказала Наталья Гаряева, отметив, что водители не выполняют договор с администрацией о том, что движение запрещено с 20.00 до 08.00.

Расстановкой знаков занималась администрация селького поселения, уточнила Гаряева. "Прошло уже пять месяцев, а толку нет… Они ездят, как им удобно! Данные с камер [видеонаблюдения] регулярно шлем в прокуратуру, но ничего не меняется", - посетовала она.

Жительница станицы Людмила Гришкова пожаловалась, что от ее дома до свалки уже менее 500 метров, а грузовики с прицепами "круглосуточно носятся в пяти метрах от дома". «Поэтому я могу смело говорить, что я уже живу на свалке», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина, добавив, что у нее обострились заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы на фоне неблагоприятной окружающей среды.

Юрист и эколог указали на нарушения в организации свалки

В населенных пунктах движение большегрузов с прицепами с промышленными целями запрещено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист, магистр права Российского государственного университета правосудия Юрий Васканьянц. "Для этого делаются объездные дороги. Все дороги имеют свою классификацию и разделение для использования их по назначению. Согласно части 6 статьи 12.16 КоАП РФ «Нарушение запрета на движение грузовых автотранспортных средств» действия водителей, игнорирующих знаки, облагаются штрафом в 500 рублей. Такие знаки устанавливают в населенных пунктах, так как грузовой транспорт портит экологию, разбивает дороги, предназначенные для легкового транспорта, и он небезопасен для жителей, особенно там, где нет тротуаров. Короче говоря, улицы которые предназначены для легкового транспорта, просто не приспособлены для грузового", - сказал юрист.

Согласно гигиеническим требованиям к размещению полигонов твердых бытовых отходов Санитарных правил и норм (СанПиН 2.1.7.722-98), установленных Минздравом России, санитарно-защитная зона от жилого здания до границ полигона должна быть не менее 500 метров, добавил Васканьянц.

Говорить о каких-либо правилах относительно свалки в Полтавской неуместно, потому что «ни одно из них не отвечает букве закона», считает эколог Евгений Витишко. "Свалки не размещают в жилых зонах, и по внутренним улицам мусор на многотонных грузовиках с прицепами не возят. Для этого существуют специальные нормы и правила обустройства таких объектов. Свалка опасна тем, что на нее свозят неотсортированный и неутилизированный мусор и сваливают все классы отходов в одну кучу. Свалка, естественно, разрастается и приближается к домам, потому что объемы ее ограничены. Такая свалка опасна тем, что она на много километров заражает почвы и воду, опасные вещества попадают на рисовые поля. Это не может не влиять на здоровье человека и является экологическим преступлением, согласно статей 250 ("Загрязнение вод". – Прим. "Кавказского узла") и 254 ("Порча земли". – Прим. "Кавказского узла") УК РФ. И прокуратура должна реагировать на это оперативно. Но никакой реакции мы не видим", - сказал Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

Проект санитарно-защитной зоны, выполненный специализированной компанией, не был утвержден Роспотребнадзором из-за непосредственной близости полигона к жилым домам и землям сельхозназначения, но предприниматель, привлеченная к этому делу, смогла "в тех же обстоятельствах" разработать такой проект, который удовлетворил Роспотребнадзор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный активист Юрий Трубачев.

"По данным компании, которая безуспешно пыталась создать санитарно-защитную зону, Полтавский полигон ТБО относится к первому классу опасности и по СанПиНу предполагает создание санитарно-защитной зоны с радиусом 1000 метров… На публичной кадастровой карте при выборе «зоны с особым использованием территории» можно увидеть, какую именно санитарно-защитную зону утвердило краевой управление Роспотребнадзора. Она действительно составляет 1000 метров в каждую сторону, но вытянулась по Чебургольской трассе, не затрагивая сельхозугодия, находящиеся в 20 метрах от свалки, и жилые дома, которые от полигона расположены на расстоянии менее 500 метров. Получается, что в данном случае можно сократить размеры СЗЗ до нуля?" – поделился возмущением Трубачев.

Местным активистам не дают возможности ознакомиться с итогами анализа проб воды в Полтавской, но им удалось заказать независимый анализ, сообщила Наталья Гаряева. "В представленных протоколах проведено исследование на соответствие качества воды СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"", - сказала она.

Согласно полученным протоколам, наблюдается превышение нормы аммиака (в 3,3 раза), свинца (в 1,8 раза), фенолов (в 5 раз) и других веществ. "Это на основании тех анализов, что мы делали в феврале! На сегодняшний день ни одна из аккредитованных лабораторий не соглашается ехать в Полтавскую для проведения анализов. Мы недавно провели бактериологический анализ воды, в которым выявлено большое количество колиформных бактерий! Это вода оросительного канала, она не питьевая, но используется для орошения сельхозпродукции!" - сказала Наталья Гаряева.

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