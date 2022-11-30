Суд отказал в требовании закрыть мусорный полигон в Полтавской

30 ноября 2022, 20:51

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Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской, отклонив просьбы активистов провести экологическую экспертизу и запросить данные проверки Роспотребнадзора.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Полтавская против свалки" объединились с созданной в этом году местной общественной организацией "Зеленая станица" для участия в судебных процессах по искам прокуратуры и администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Иск прокуратуры был удовлетворен судом 7 октября, второй рассматривается в Арбитражном суде. 2 ноября представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". По мнению ведомства, полигон исчерпает свой ресурс только в 2024 году, а сейчас проверки "никаких нарушений не установили".

Жители станицы Полтавская жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. 5 сентября протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава муниципалитета Юрий Васин.

Суд сегодня отказался закрыть мусорный полигон близ станицы Полтавская.

Арбитражный суд Краснодарского края сегодня закончил рассматривать иск администрации Красноармейского района с требованием закрыть полигон твёрдых коммунальных отходов, принадлежащий ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района. В ходе сегодняшнего заседания некоммерческая организация "Зеленая станица" подала ходатайства о рассмотрении в суде результатов проверки, проведенной в сентябре 2022 года Роспотребнадзором, и проведении судебной экологической экспертизы, однако суд отклонил их, сообщил сегодня Telegram-канал "Полтавская против свалки"

Администрация района не предоставила "никаких дополнительных доказательств в обоснование исковых требований" и суд принял решение отказать в удовлетворении иска, указано в сообщении.

Иск поступил в суд 7 сентября, 13 сентября был принят к производству. В качестве третьих лиц были заявлены прокуратура Краснодарского края, министерство ТЭК и ЖКХ края, АНО "Зеленая станица" и другие. На сегодняшнем заседании суда было принято решение "в иске отказать полностью", указано в карточке дела.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы Полтавской, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.