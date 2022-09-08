Районная администрация потребовала закрыть свалку в Полтавской

08 сентября 2022, 14:00

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Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил глава муниципалитета.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 5 августа участники акции протеста в станице Полтавской, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Чиновник пообещал протестующим согласовать сход граждан 17 сентября, прийти на него и объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Администрация Красноармейского района подала в суд исковое заявление с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил сегодня глава района Юрий Васин в своем Telegram-канале.

"Учитывая многочисленные обращения граждан и жалобы, связанные с работой полигона ТКО в ст. Полтавской, по результатам длительной претензионной работы, мною было реализовано право, в соответствии с ч.1 ст. 53 АПК РФ на обращение в арбитражный суд в защиту публичных интересов и подано исковое заявление с требованием обязать ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района закрыть полигон твердых коммунальных отходов", - говорится в публикации.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов, говорится в части 1 статьи 53 ("Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц") Арбитражного процессуального кодекса России.

7 сентября судья Арбитражного суда Кубани Инна Воронова возбудила дело по обращению, добавил глава муниципалитета.

Напомним, жители Полтавской много месяцев протестуют против работы мусорного полигона. 15 января более 1000 жителей станицы провели сход и создали общественный совет по закрытию свалки. 17 мая жители станицы в знак протеста перекрыли дорогу, после чего силовики начали преследование активистов.

К 12 июля представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента с требованием закрыть мусорный полигон, однако эти встречи оказались безрезультатными, рассказали станичники. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек. Председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева отметила, что власти отказывают станичникам в согласовании публичных мероприятий, направленных против мусорного полигона.

23 августа активисты из станицы Полтавской отказались от встречи с чиновниками в районной администрации, пояснив министру теплоэнергетического комплекса и ЖКХ Кубани Андрею Прошунину, что проблема свалки касается не только активистов, но и 27 тысяч жителей станицы. Они потребовали присутствия губернатора на сходе жителей, пригрозив в противном случае перекрыть движение мусорных машин на свалку.

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