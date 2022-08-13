Инвалид-колясочник оштрафован на Кубани за акцию протеста против свалки

13 августа 2022, 02:50

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Суд назначил тысячу рублей штрафа инвалиду первой группы Юрию Трубачеву, на несколько часов перекрывшему дорогу к полигону в Полтавском с требованием закрыть его.

Как писал "Кавказский узел", 65-летний инвалид-колясочник Юрий Трубачев регулярно устраивает акции протеста против свалки в станице Полтавской. 15 мая у администрации Красноармейского района он провел одиночный пикет. Позднее Трубачев рассказал, что он и его соседи-станичники, которые не хотят мириться со свалкой, преследуются чиновниками и силовиками. 16 июня Трубачев провел одиночный пикет у здания администрации Краснодарского края. Станичники собирают подписи под письмом в администрацию Путина, сообщила жительница Полтавской.

10 июня жители Полтавской, представители прокуратуры и чиновники краевой и местной администраций провели совместную инспекцию мусорной свалки, после чего прокуратура признала нарушения прав людей на благоприятную среду обитания. Ведомство направило директору предприятия, обслуживающего полигон, предписание об устранении всех нарушений. Однако станичники заявили, что мероприятие состоялось "для галочки", и потребовали закрыть свалку. 12 июля активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

Юрий Трубачев перекрыл проезд для мусоровозов по мосту, ведущему к свалке. Акция продолжалась около трех часов, за это время рядом со свалкой был замечен мусоровоз из Анапы, который предположительно вывозил отходы в нарушение территориальной схемы, сообщает 12 августа "Кавказ.Реалии"*.

Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии не смогли убедить Трубачева уйти. В результате на инвалида был составлен протокол за создание препятствий для движения по проезжей части, суд оштрафовал его на тысячу рублей, говорится в сообщении.

Одновременно с акцией Трубачева в станице прошла серия одиночных пикетов — станичники выходили с плакатами: "Нет свалке в Полтавской" и "Остановите мусорный геноцид", сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

"Акция Юрия Трубачева — жест отчаяния. С ноября (2021 года) мы пишем во все инстанции, собрали пять томов ответов, но ничего не меняется", — сказала председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева.

Она отметила, что "мусор в Краснодарском крае везти некуда", поэтому, несмотря на выявленные нарушения, "вопрос закрытия свалки не рассматривается, так как нет альтернативного объекта".

Председатель совета пожаловалась, что власти отказывают станичникам в согласовании публичных мероприятий. По словам Гаряевой, ситуация ухудшается. "Огромные большегрузы с прицепами едут по узким станичным улицам и днем, и ночью. Мы замеряли уровень шума, ночью он превышает допустимый в два раза", — пояснила она.