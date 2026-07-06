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16:30, 6 июля 2026

Ордена и медали Адама Кадырова

Адам Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики и куратор МВД и РУС Адам Кадыров — обладатель большого числа наград. К 18 годам он награжден двумя звездами Героя Чечни, несколькими высшими региональными орденами и знаками отличия силовых структур.

Подробнее об Адаме Кадырове и списке наград его отца, Рамзана Кадырова, рассказывается в справках «Кавказского узла.

  1. Памятная юбилейная медаль «90 лет ГИБДД МВД России», 3 июля 2026 года.
  2. Вторая звезда «Герой Чеченской Республики», 12 июня 2026 года.
  3. Медаль «За вклад в проведение СВО», 31 мая 2026 года.
  4. Памятная медаль в честь 20-летия спецполка «Север» им. А. Кадырова, апрель 2026 года.
  5. Золотая медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», 17 января 2026 года.
  6. Медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова», 30 декабря 2025 года.
  7. Почетная грамота Росгвардии, 8 декабря 2025 года.
  8. Медаль «Защитник Чеченской Республики», 25 августа 2025 года.
  9. Медаль Росгвардии «За боевое отличие», 25 марта 2025 года.
  10. Нагрудный знак «ОМОН „Ахмат-Грозный“», 11 марта 2025 года.
  11. Орден Ахмата Кадырова, 26 августа 2024 года.
  12. Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени,17 ноября 2023 года.
  13. Орден «За служение религии Ислам» I степени,15 ноября 2023 года.
  14. Орден «За заслуги перед Уммой» I степени, ноябрь 2023 года.
  15. Орден «Трудовая доблесть России», ноябрь 2023 года.
  16. Орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»),  9 ноября 2023 года.
  17. Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», 7 ноября 2023 года.
  18. Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», 25 октября 2023 года.
  19. Орден «Дуслык» (»Дружбы»),  24 октября 2023 года.
  20. Первая звезда «Герой Чеченской Республики», 6 октября 2023 года.
  21. Пояс «Шеф Чемпион» и пояс турнира «Время легенд 6», Бокс, 8 апреля 2021 года.
  22. Общественная медаль «Юный герой», 21 ноября 2020 года.
  23. Финальный кубок и золотая медаль «Time to Fight», 2018 год.
  24. Пояс Юниорского Гран-при «Ахмат» ММА, 26 декабря 2017 года.
  25. Золотая медаль и чемпионский кубок «Time to Fight» ММА, февраль 2017 года.
  26. Золотая медаль «Time to Fight» ММА, октябрь 2017 года.
  27. Золотая медаль и кубок турнира «Time to Fight» ММА, весна 2016 года.
  28. Пояс и золотой кубок «Time to Fight» ММА, осень 2016 года.
  29. Почетное звание Хафиза, 2013 год.

Подробно о поединках, в которых участвовал Адам Кадыров, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Странные бои  сыновей Кадырова».

Примечания

  • Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль ГИБДД // ТАСС, 04.07.2026.
  • Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики // ТАСС, 12.06.2026.
  • Адама Кадырова наградили «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» // TACC, 17.01.2026.
  • Адама Кадырова наградили медалью памяти первого президента Чечни // ТАСС, 29.12.2025.
  • Адама Кадырова наградили почетной грамотой Росгвардии // ТАСС, 08.12.2025.
  • Адама Кадырова наградили знаком ОМОН «Ахмат‑Грозный» // РИА «Новости», 11.03.2025.
  • Адам Кадыров награждён ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие» // Грозный‑Информ, 27.03.2025.
  • Адаму Кадырову вручили высшую награду Чечни // РБК, 26.08.2024.
  • Сына Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России» // РИА «Новости», 17.11.2023.
  • «За вклад в укрепление ислама»: 15‑летний сын Кадырова получил седьмую награду // Газета.Ru, 15.11.2023.
  • Парламент Чечни наградил троих сыновей Кадырова высшим орденом «Даймехкан Сий» // Коммерсант, 09.11.2023.
  • Адам Кадыров получил высшую награду Кабардино‑Балкарии // ТАСС, 07.11.2023.
  • Сына Кадырова наградили высшим орденом Карачаево‑Черкесии // РБК, 25.10.2023.
  • Рашид Темрезов // Telegram, 25.10.2023.
  • Губернаторов просят продолжить каскад награждений Адама Кадырова // newizv.ru, 30.10.2023.
  • Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики // РИА «Новости», 06.10.2023.
  • Лучший стрелок и Корана знаток: за что 15‑летнему сыну Кадырова дали звание Героя Чечни // Комсомольская правда, 06.10.2023.
  • Ахмат, Али и Адам Кадыровы получили медали «Юный Герой» от МГЕР ЧР // Вести Чеченской Республики, 21.11.2020.
  • Адам Кадыров одержал победу в бою на турнире «Время Легенд 6: Спецоперация» // Грозный‑информ, 08.04.2021.
  • Адам Кадыров — обладатель пояса Гран‑при «Ахмат» // Грозный‑информ, 26.12.2017.
  • Юный Адам Кадыров завоевал Кубок турнира «Битва Ахмат‑3» // РБК, 10.07.2016.
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Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

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