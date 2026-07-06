16:30, 6 июля 2026
Ордена и медали Адама Кадырова
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Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики и куратор МВД и РУС Адам Кадыров — обладатель большого числа наград. К 18 годам он награжден двумя звездами Героя Чечни, несколькими высшими региональными орденами и знаками отличия силовых структур.
Подробнее об Адаме Кадырове и списке наград его отца, Рамзана Кадырова, рассказывается в справках «Кавказского узла.
- Памятная юбилейная медаль «90 лет ГИБДД МВД России», 3 июля 2026 года.
- Вторая звезда «Герой Чеченской Республики», 12 июня 2026 года.
- Медаль «За вклад в проведение СВО», 31 мая 2026 года.
- Памятная медаль в честь 20-летия спецполка «Север» им. А. Кадырова, апрель 2026 года.
- Золотая медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», 17 января 2026 года.
- Медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова», 30 декабря 2025 года.
- Почетная грамота Росгвардии, 8 декабря 2025 года.
- Медаль «Защитник Чеченской Республики», 25 августа 2025 года.
- Медаль Росгвардии «За боевое отличие», 25 марта 2025 года.
- Нагрудный знак «ОМОН „Ахмат-Грозный“», 11 марта 2025 года.
- Орден Ахмата Кадырова, 26 августа 2024 года.
- Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени,17 ноября 2023 года.
- Орден «За служение религии Ислам» I степени,15 ноября 2023 года.
- Орден «За заслуги перед Уммой» I степени, ноябрь 2023 года.
- Орден «Трудовая доблесть России», ноябрь 2023 года.
- Орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), 9 ноября 2023 года.
- Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», 7 ноября 2023 года.
- Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», 25 октября 2023 года.
- Орден «Дуслык» (»Дружбы»), 24 октября 2023 года.
- Первая звезда «Герой Чеченской Республики», 6 октября 2023 года.
- Пояс «Шеф Чемпион» и пояс турнира «Время легенд 6», Бокс, 8 апреля 2021 года.
- Общественная медаль «Юный герой», 21 ноября 2020 года.
- Финальный кубок и золотая медаль «Time to Fight», 2018 год.
- Пояс Юниорского Гран-при «Ахмат» ММА, 26 декабря 2017 года.
- Золотая медаль и чемпионский кубок «Time to Fight» ММА, февраль 2017 года.
- Золотая медаль «Time to Fight» ММА, октябрь 2017 года.
- Золотая медаль и кубок турнира «Time to Fight» ММА, весна 2016 года.
- Пояс и золотой кубок «Time to Fight» ММА, осень 2016 года.
- Почетное звание Хафиза, 2013 год.
Подробно о поединках, в которых участвовал Адам Кадыров, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Странные бои сыновей Кадырова».
Примечания
- Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль ГИБДД // ТАСС, 04.07.2026.
- Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики // ТАСС, 12.06.2026.
- Адама Кадырова наградили «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» // TACC, 17.01.2026.
- Адама Кадырова наградили медалью памяти первого президента Чечни // ТАСС, 29.12.2025.
- Адама Кадырова наградили почетной грамотой Росгвардии // ТАСС, 08.12.2025.
- Адама Кадырова наградили знаком ОМОН «Ахмат‑Грозный» // РИА «Новости», 11.03.2025.
- Адам Кадыров награждён ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие» // Грозный‑Информ, 27.03.2025.
- Адаму Кадырову вручили высшую награду Чечни // РБК, 26.08.2024.
- Сына Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России» // РИА «Новости», 17.11.2023.
- «За вклад в укрепление ислама»: 15‑летний сын Кадырова получил седьмую награду // Газета.Ru, 15.11.2023.
- Парламент Чечни наградил троих сыновей Кадырова высшим орденом «Даймехкан Сий» // Коммерсант, 09.11.2023.
- Адам Кадыров получил высшую награду Кабардино‑Балкарии // ТАСС, 07.11.2023.
- Сына Кадырова наградили высшим орденом Карачаево‑Черкесии // РБК, 25.10.2023.
- Рашид Темрезов // Telegram, 25.10.2023.
- Губернаторов просят продолжить каскад награждений Адама Кадырова // newizv.ru, 30.10.2023.
- Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики // РИА «Новости», 06.10.2023.
- Лучший стрелок и Корана знаток: за что 15‑летнему сыну Кадырова дали звание Героя Чечни // Комсомольская правда, 06.10.2023.
- Ахмат, Али и Адам Кадыровы получили медали «Юный Герой» от МГЕР ЧР // Вести Чеченской Республики, 21.11.2020.
- Адам Кадыров одержал победу в бою на турнире «Время Легенд 6: Спецоперация» // Грозный‑информ, 08.04.2021.
- Адам Кадыров — обладатель пояса Гран‑при «Ахмат» // Грозный‑информ, 26.12.2017.
- Юный Адам Кадыров завоевал Кубок турнира «Битва Ахмат‑3» // РБК, 10.07.2016.
Справочник; Кабардино-Балкария; Карачаево-Черкесия; Северный Кавказ; СКФО; Чечня
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