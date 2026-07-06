Ордена и медали Адама Кадырова

Подробно о поединках, в которых участвовал Адам Кадыров, рассказывается в справке «Кавказского узла» « Странные бои сыновей Кадырова ».

Подробнее об Адаме Кадырове и списке наград его отца, Рамзана Кадырова, рассказывается в справках «Кавказского узла.

Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики и куратор МВД и РУС Адам Кадыров — обладатель большого числа наград. К 18 годам он награжден двумя звездами Героя Чечни, несколькими высшими региональными орденами и знаками отличия силовых структур.

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