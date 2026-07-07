Гагик Царукян задержан после обыска

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Силовики задержали лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Он подозревается в мошенничестве и легализации денег в составе организованной группы. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием.

Как информировал "Кавказский узел", днем 6 июля следователи проводили обыски в доме лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и во всех его компаниях.

25 июня стало известно, что Генпрокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности, однако ЦИК его еще не рассмотрел, и Царукян пока защищен своим статусом.

Силовики задержали лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и доставили в суд для избрания ему меры пресечения в виде ареста, пишет 6 июля News.am со ссылкой на его адвоката Ерема Саркисяна.

Следком Армении сообщил о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Царукяна по делу об организации мошенничества и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2022-2024 года Царукян организовал деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении мошенничества и отмывании денег. Под предлогом торгово-экономических связей с Ираном упомянутые лица достигли договоренностей с гражданами этой страны, создали совместные юридические лица и, используя схему организации логистических перевозок, ввезли в Армению 52 транспортных средства, технику, топливо и другие товары. После ввоза были подделаны таможенные декларации и другие документы, а имущество на сумму около 8,13 миллиардов драмов (более 21 миллиона долларов) было похищено мошенническим путем. Также упомянутые лица подозреваются в подделке импортной документации, отчуждении части товаров на основании поддельных документов, информируют "Новости-Армения".

Царукян, как утверждает следствие, являлся фактическим бенефициаром зарегистрированной в Армении компании, вступил в преступный сговор с предпринимателем, занимающимся импортом и продажей топлива, и организовал мошенническое хищение у гражданина Ирана 934 тысяч долларов в рамках сделки по поставке топлива.

В рамках расследования более десяти уголовных производств силовики провели обыски по более чем 70 адресам, были изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия, в том числе транспортные средства, которые следствие считает похищенными.

В суд, помимо Царукяна, был доставлен еще один предполагаемый участник группы, в отношении еще одного фигуранта вынесено постановление о задержании.

Следком Армении также сообщил, что из особняка Царукяна были изъяты три льва и один тигр, они перевезены в Ереванский зоопарк. Также в доме найдены и изъяты 190 чучел разных животных и птиц. Львы и тигр признаны вещественными доказательствами, Следком утверждает, что в результате незаконной охоты окружающей среде был нанесен ущерб на 30 миллионов драмов. Также в доме были обнаружены другие животные, которые планируется изъять и передать на ответственное хранение в ближайшие дни.

Несколько оппозиционных сил Армении выступили с совместным заявлением в поддержку Царукяна. "Решительно осуждаем действия властей в отношении Царукяна, а также обыски на принадлежащих ему предприятиях", - говорится в заявлении, которое подписали АРФД "Дашнакцутюн", национально-гражданское объединение «Айакве», партии «Армянский национальный конгресс», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Демократическая альтернатива», «Мать Армения» и Демократическая партия Армении.

Авторы заявления назвали недопустимым давление на граждан за их политические взгляды, политическую позицию или оппозиционную деятельность, происходящее они назвали политическим преследованием оппозиции и несогласных.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье лидера оппозиционной "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Ранее семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Конституционный суд Армении отклонил заявления семи политических сил об оспаривании итогов парламентских выборов 7 июня и оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии о результатах голосования. партия "Процветающая Армения", лидером которой является Гагик Царукян, вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".