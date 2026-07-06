Силовики проводят обыски в доме Гагика Царукяна

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Следователи проводят обыски в доме лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и во всех его компаниях. Территория вокруг частного дома политика оцеплена военными с автоматами.

Как информировал "Кавказский узел", партия "Процветающая Армения", лидером которой является Гагик Царукян, вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

25 июня стало известно, что Генпрокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности, однако ЦИК его еще не рассмотрел, и Царукян пока защищен своим статусом.

Сотрудники Следкома Армении проводят обыски в доме олигарха Гагика Царукяна, передало сегодня ИА "Новости Армения" со ссылкой пресс-секретаря ведомства Киму Авдалян.

Пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян опубликовала сегодня в Instagram* видео, на котором показаны несколько мужчин в гражданской форме, стоящие перед воротами, а также группа людей в военной форме за воротами – на территории дома. В описании ролика она отметила, что силовики не позволили адвокатам пройти в дом Царукяна.

Обыски также проходят в офисах всех компаний, входящих в принадлежащий Царукяну концерн "Мульти Груп", а также в квартирах директоров этих организаций, написала Тоноян сегодня на своей странице в Facebook*.

Речь идет более чем о десяти компаниях – "Араратцемент", Ереванский коньячно-водочный комбинат "Арарат", комплекс "Мульти велнес", "Олимпаван", гостиничный комплекс "Мульти гранд" и прочих, пояснило издание News.am.

Царукяну неизвестно в связи с чем проводятся обыски, привело издание слова Иветы Тоноян. Она уточнила, что Царукян, его мать Роза Царукян и другие члены семьи находятся дома.

Следователи пришли с обысками к Царукяну сегодня рано утром, его соратники рассказали, что дом Царукяна оцепили люди в военной форме с автоматами в руках. "В данный момент идут действия, пока не знаем, что именно происходит, но знаем, что дом фактически окружен и внутри дома проводятся какие-то действия, пока это все", – приведены в публикации слова члена партии "Процветающая Армения" Армана Абовяна.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье лидера оппозиционной "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Напомним, ранее аналитики отметили, что партия "Процветающая Армения", блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

Ранее семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Конституционный суд Армении отклонил заявления семи политических сил об оспаривании итогов парламентских выборов 7 июня и оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии о результатах голосования.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".