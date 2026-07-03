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19:02, 3 июля 2026

Ужесточено наказание за подкуп избирателей в Армении

Избирательный участок в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поправки в Уголовный кодекс Армении, инициированные спикером парламента Аленом Симоняном и рядом депутатов от правящей партии "Гражданский договор", одобрены сегодня на внеочередном заседании Национального собрания.

Как писал "Кавказский узел", Парламент Армении в день последней сессии ввел ограничения на участие в выборах и референдумах для избирателей, проживающих за пределами страны.

Семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам в Армении. Решение должно быть озвучено не позднее 4 июля. Заявителями представлены все основания для пересмотра итогов выборов, но власти перед выборами повысили зарплату судьям Конституционного суда, что могло быть связано с возможными исками об обжаловании результатов, указала оппозиция.

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании в пятницу приняло во втором и окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс Армении, информирует "Новости-Армения".

Депутат, член партии "Гражданский договор" Ваагн Алексанян заявил, что ужесточено наказание за дачу, получение взятки и посредничество при подкупе избирателей. Также будут установлены строгие профессиональные ограничения для лиц, совершивших такие преступления.

"Подкуп избирателей остается одной из главных угроз демократической системе, поскольку нарушает свободное волеизъявление граждан и снижает общественное доверие к избирательным процессам", - отметил Алексанян.

Лица, осужденные за подкуп избирателей, будут пожизненно лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также административные и дискреционные должности. Ограничение будет действовать независимо от того, погашена или снята судимость.

Согласно поправкам, максимальный срок лишения свободы за подкуп избирателей увеличен с 3-6 до 4-8 лет. За подкуп, совершенный по предварительному сговору, наказание повышено с 4-8 до 5-10 лет. Аналогичное наказание предусмотрено и за посредничество в передаче подкупа, информирует News.am.

За получение предвыборного подкупа срок лишения свободы увеличен с 1-3 до 2-5 лет, а при совершении преступления по предварительному сговору – с 3-7 до 4-8 лет. Кроме того, за нарушение запрета на благотворительность в период предвыборной кампании максимальный срок лишения свободы повышен с 3-6 до 4-8 лет.

Издание отмечает, что парламентская оппозиция в голосовании не участвовала.

"Кавказский узел" также писал, что прошли обыски у члена правления партии "Мать Армения", политолога Ерванда Бозояна. Также силовики отчитались о задержании по делам о предвыборных взятках представителей партии "Сильная Армения" в Гаваре. Сообщения появились на фоне ожидания решения Конституционного суда по итогам парламентских выборов.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна  в числе партий, которые обжаловали итоги парламентских  выборов в Конституционном суде Армении. Они же являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: Кавказский узел

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