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10:20, 3 июля 2026

Перед оглашением решения КС Армении силовики отчитались о новых обысках по делам о выборах

Ерванд Бозоян и полицейские, задерживающие человека. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обыски прошли у члена правления партии «Мать Армения», политолога Ерванда Бозояна. Также силовики отчитались о задержании по делам о предвыборных взятках представителей партии "Сильная Армения" в Гаваре. Сообщения появились на фоне ожидания решения Конституционного суда по итогам парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая стало известно, что силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата. 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна. Сторонники Теваняна на акции протеста потребовали освободить оппозиционера. 23 мая Теванян был арестован на два месяца.

В квартире члена правления партии «Мать Армения», политолога Ерванда Бозояна сегодня утром прошел обыск, сам Бозян доставлен в Следком Армении, передает Yerevan Today.

В Следственном комитете подтвердили информацию о проведении следственных действий в отношении Бозояна. Пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян сообщила, что они проводятся в рамках уголовного производства, однако других подробностей не привела, пишет Armenia Today.

В рамках производства, инициированного в Антикоррупционном комитете, получены данные о том, что ответственный офиса общины Гавар партии «Сильная Армения» вместе со сторонниками той же партии в составе группы передали ряду избирателей предвыборные взятки в различных размерах при условии голосования во время парламентских выборов в их пользу, По уголовному производству, инициированному в Антикоррупционном комитете по данному факту, задержан ряд лиц, проведены обыски и другие процессуальные действия, сообщает также сегодня News.Am.

Семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд удалился в совещательную комнату, решение должно быть озвучено не позднее 4 июля. Заявителями представлены все основания для пересмотра итогов выборов, но власти перед выборами повысили зарплату судьям Конституционного суда, что могло быть связано с возможными исками об обжаловании результатов, указала оппозиция.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна  в числе партий, которые обжаловали итоги парламентских  выборов в Конституционном суде Армении. Они же являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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