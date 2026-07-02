Выгоды Армении от признания Израилем геноцида армян стали предметом дискуссии в соцсети

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Утверждение правительством Израиля законопроекта о признании геноцида армян не несет практической пользы Армении, это решение принято в геополитических интересах Израиля, указали пользователи соцсети. Независимо от его мотивов, подобное решение способно принести бонусы Армении на дипломатической арене, подчеркнули армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", правительство Израиля единогласно одобрило законопроект об официальном признании геноцида армян в Османской империи, теперь его должен утвердить Кнессет (парламент). Власти Израиля обсуждали этот вопрос как минимум с 2008 года.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 государств. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

На странице "Кавказского узла в Facebook* публикации о признании правительством Израиля геноцида армян набрали к 0.20 мск 2 июля 669 и 120 комментариев.

Пользователи усомнились в реальной пользе от решения Израиля

Решение имеет исключительно политический характер, указали комментаторы.

«В политике действительно нет постоянных союзников или личных чувств, а есть только прагматичные государственные интересы», - высказала мнение Chimnaz Majidova.

«Это всего лишь политический шантаж. Давление на правительство Турции», - написал Эльман Мусаев.

«Грязная политика», - заявила Arzu Hamidzade.

Признали и признали, что-то меняет?

Пользователи спорят, изменит ли признание ситуацию. Так, Sea Dervish подчеркнул, что о геноциде в Израиле вспомнили "через сто лет". "Толку-то", - написал он.

«Ну и что? Признали и признали, что-то меняет?» - согласилась Romella Kasparova.

«Уже от этого никому не тепло ни холодно», - считает Samir Azaqov.

«Почему сейчас? Ведь прошло больше 111 лет», - написал Mireli Abdullayev.

Власти Армении отказались реагировать на инициативу Израиля. «Мы не видим необходимости каким-либо образом реагировать, поскольку считаем, что отказ от политизации вопроса Геноцида армян отвечает интересам Республики Армения», - привело "Арменпресс" слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна 29 июня.

Многие пользователи, напротив, приветствовали возможное признание геноцида армян.

«Спасибо, Израиль», - написал Хачик Асаотряан.

«Спасибо, государство Израиль», - отметила Nanora Nalbandian.

«Лучше поздно, чем никогда», - считает Gio Liza.

В комментариях разразился спор, был ли геноцид

Комментаторы с армянскими фамилиями указывают, что о геноциде бесспорно свидетельствуют исторические факты.

«Как бы современная Турция ни старалась переписать историю, в Ватикане сохранились армянские рукописи», - написала Emma Grigoryan.

«Геноцид армян был. Холокост был. Это факт», - добавила она же.

«Геноцид армян был, и это факт», - поддержала Karin Ayrin.



«К огромному сожалению, было. Не по книгам, а оставшиеся в живых бабушки и дедушки нам рассказывали. Но эти признания нам не нужны, они нужны для политиков», - написала Вардуи Кочарян.

«Было, было. И армян, и греков, и ассирийцев - все было», - заявил Алекс Теа.

«К сожалению, было», - добавила Mariam Sargsyan.

Другие участники дискуссии усомнились в этом.

«Так никакого "геноцида" и не было», - написал Ramis Babayev.

«Мифы об армянском геноциде», - заявил Ziya Abbasov.

«Признать можно все, а вот было ли это все?» - прокомментировал Эдуард Елизбарашвили.

Инициативу Израиля пользователи связали с геополитикой

Пользователи обсуждают, почему тема поднята именно сейчас. Некоторые считают, что причиной стали события вокруг Газы.

«Это всего лишь дешевая месть за Газу», - написал Aliyev İlqar.

«Сейчас мусульманские страны признают геноцид Палестины», - заявил Айдын Аббасов.

«После этого дальше будет всемирное признание геноцида жителей Палестины», - написал Guseyn Samedzade.

Мусульмане, в том числе жители Северного Кавказа, остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

В комментариях обсуждаются последствия для Турции.

Ученые и политики назвали общество Турции ключом к признанию геноцида армян Международное признание геноцида армян неспособно изменить отношение властей Турции к массовым убийствам армян в Османской империи, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

«Одной страной больше, одной меньше. Для Турции ничего не изменится», - написал Эльбир Шукюров.

Многие удивляются активной реакции Азербайджана.

«А что это так Азербайджан волнует?» - поинтересовалась, в частности, Ella Grigoryan.

Некоторые пользователи считают, что решение Израиля было ошибкой.

«Это очень опрометчиво», - написала Эля Адиль Заде.

«Очень опрометчивый и ошибочный шаг», - заявил Guseyn Samedzade.

«Израиль еще пожалеет», - считает Айдын Аббасов.

Некоторые пользователи указали, что решение еще не принято окончательно.

«Сенат еще не одобрил», - написал Эльдар Мамедов.

«Не думаю, что резолюция пройдет», - считает Эльман Мусаев.

«Признал? Минуя Кнессет?», - удивился Ken Komendaryan.

«Не признал, только разговоры», - добавила Venera Kyazimova.

Встречаются и призывы не использовать историю как повод для новых конфликтов.

«Исторические вопросы не должны использоваться как инструмент политического давления», - отметил Ozonur Fatih.

Лидеры трех еврейских общин, действующих в Азербайджане, обратились к членам израильского парламента - Кнессета, призывая их не поддерживать инициативу, связанную с признанием геноцида армян, передает Jnews.az. В обращении, подписанном председателем Общины горских евреев Баку Милихом Евдаевым, председателем Общины ашкеназских евреев Баку Александром Шаровским и председателем Общины сефардских евреев Баку Замиром Исаевым, говорится, что упомянутая инициатива может негативно повлиять на процесс мира и стабильности, который начинает формироваться на Южном Кавказе. По их мнению, особое беспокойство вызывает то, что такая инициатива выдвигается именно в период, когда в регионе появилась надежда на реальный мир, стабильность и добрососедские отношения, говорится в публикации от 1 июля.

Аналитики поспорили о выгодах этого решения для Армении

Признание Израилем Геноцида армян обусловлены геополитическими расчетами, однако это дает Армении возможность использовать этот шаг для реализации собственной повестки, считают армянские аналитики.

«Официальное признание геноцида армян правительством Израиля или любым другим государством - само по себе такое решение не должно вызывать у нас особого воодушевления, хотя в целом оно является положительным развитием. Дело в том, что признание геноцида армян, по большому счету, имеет небольшую ценность, если оно никоим образом не сдерживает продолжающуюся турецко-азербайджанскую агрессию и враждебную политику в отношении Армении, а также не способствует улучшению нынешнего крайне тяжелого геостратегического положения страны», - отметил историк и политолог, доктор политических наук Армен Айвазян.

Десятки государств и международных организаций, признавших геноцид армян, в 2020–2023 годах, не предприняли действенных шагов для осуждения нападения на Армению и оказания помощи армянской стороне

Политолог напомнил, что «десятки государств и международных организаций, признавших геноцид армян, в 2020–2023 годах, не предприняли действенных шагов для осуждения нападения на Армению и оказания помощи армянской стороне, и продолжают проводить политику, которая способствует закреплению последствий этой агрессии».

По его мнению, предложение Пашиняна «не политизировать» тему геноцида - не что иное, как горький абсурд.

«Заявление Никола Пашиняна по сути, является официальным принятием одного из давно разработанных антиармянских тезисов рассматривать Геноцид армян исключительно как историческое событие, в отрыве от нынешнего крайне тяжелого положения Республики Армения, жизненно важных интересов армянского народа и основополагающих норм международного права", - подчеркнул он.

Политологи назвали заявления Израиля инструментом политического давления

Политолог Ара Погосян отметил, что задача Армении "не восторгаться и не разочаровываться, а использовать этот шаг для реализации собственной повестки".

«Очевидно, что ни Израиль, ни какое-либо другое государство принимали подобные решения не ради наших прекрасных глаз, не из чувства морального долга и не ради торжества справедливости, а, как и всегда, исходя из собственных интересов и расчетов. В данном случае наша задача превратить полученный результат в политический капитал», - заметил политолог.

Хотелось бы, чтобы трагедия нашего народа не использовалась как инструмент политического давления при удобном случае

Израиль использовал вопрос геноцида в собственных интересах, указал политолог Артур Хачикян.

«Признание геноцида армян правительством Израиля, как политический жест, можно только приветствовать. Однако хотелось бы, чтобы трагедия нашего народа не использовалась как инструмент политического давления при удобном случае. Тем более не использовалась как инструмент политического давления со стороны тех, кто продолжает уничтожать мирное население Палестины, и со стороны тех, кто поставлял оружие Азербайджану, тем самым дав ему возможность разгромить и изгнать армянское население Арцаха (Нагорный Карабах)», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт по международной безопасности Анна Давтян-Гевогян не согласилась, что признание геноцида армян правительством Израиля не имеет практического значения для Армении и армянского народа.

«Этот шаг демонстрирует, что международное признание геноцида армян не зависит от включения данного вопроса во внешнеполитическую повестку Армении, а напротив, Армения оказывается в более выгодном положении, когда подобные решения принимаются независимо от ее дипломатических усилий. Независимо от мотивов Израиля сам факт признания имеет значение с точки зрения международного права и исследований геноцидов», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что признание не следует путать с использованием темы геноцида во внешнеполитическом торге.

«Признание со стороны Израиля на фоне напряженных отношений между Тель-Авивом и Анкарой свидетельствует о том, что подобные решения во многом обусловлены геополитическими расчетами, а не исключительно моральными или гуманитарными соображениями», - указала она.

Давтян-Гевогян подчеркнула, что отказ Еревана делать этот вопрос предметом международных переговоров не означает отрицания геноцида армян.

«Сложившаяся ситуация должна стать для армянского общества поводом переосмыслить подходы к вопросу международного признания геноцида армян. Извлеченные из этого политические уроки могут оказаться более ценными в долгосрочной перспективе, чем прежние эмоциональные ожидания, сопровождавшие аналогичные решения других государств», - заключила она.