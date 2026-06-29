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09:55, 29 июня 2026

Израиль признал геноцид армян

Парламент Израиля принял резолюцию о признании геноцида армян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Израиля принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской Турции.

Как информировал "Кавказский узел", власти Израиля обсуждали признание геноцида армян с Османской империи как минимум с 2008 года.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 государств. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Правительство Израиля одобрило единогласно законопроект об официальном признании Геноцида армян, передал 28 июня Арменпресс.

"Никогда не поздно поступить правильно", – процитировало агентство слова министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, который направил законопроект в Кнессет (парламент).

После голосования парламента, Саар выступил с короткой речью, в которой поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и коллег по кабинету министров за поддержку, отметил 28 июня News.am.

Напомним, официальная Анкара неоднократно крайне негативно высказывалась по поводу фактов геноцида армянского народа в прошлом, отрицая все обвинения, которые выдвигала армянская сторона. Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение властей Турции к массовым убийствам армян в Османской империи, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

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Автор: "Кавказский узел"

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