Армянский патриархат Константинополя выразил поддержку Гарегину Второму

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Константинопольский патриархат Армянской апостольской церкви выразил поддержку католикосу всех армян Гарегину Второму и группе епископов, против которых в Армении начат судебный процесс.

Как писал "Кавказский узел", судья Акоп Манукян взял самоотвод на первом заседании 7 августа по уголовному делу католикоса всех армян Гарегина Второго и шестерых иерархов. Католикоса, двоих архиепископов и четверых епископов обвиняют в воспрепятствовании исполнению судебного акта.

В феврале Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование католикоса всех армян Гарегина Второго по делу о воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с лишенным сана архиепископа Геворга Сарояна. Католикосу запрещен выезд из страны. Целью уголовного преследования Гарегина Второго был срыв собрания епископов, предположил адвокат.

Иерархи Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви (ААЦ) распространили заявление, в котором выразили поддержку Гарегину Второму. В заявлении отмечено, что принятая в последнее время "отрицательная позиция" в отношении Армянской апостольской церкви воспринята верующими в Армении и диаспоре с глубокой болью и оскорблением, сообщает издание News.am.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин на протяжении веков был светочем веры нашего народа и прочной опорой национального и духовного единства. Армянская церковь со всей своей иерархией, во главе с Католикосом всех армян Гарегином II, продолжает свою христианскую, национально-преданную и созидательную миссию", - говорится в заявлении.

По твердому убеждению патриархата, обращение к судебным процессам против Верховного Патриарха всех армян и священных епископов церкви, а также вызов их в светские инстанции по обвинениям в уголовных преступлениях глубоко оскорбляют иерархическое достоинство Армянской церкви.

"Эта боль становится еще глубже, когда кажутся проигнорированными гарантии, предоставленные миссии Церкви Конституцией Республики Армения, а также основополагающие принципы прав человека", - сказано в заявлении.

Константинопольский патриархат ААЦ призвал ответственных лиц "сохранить Армянскую церковь неприкосновенной" и не превращать решения официальных церковных органов в предмет светских судебных конфликтов.

"И в диаспоре Армянская церковь продолжает играть ключевую роль в духовной, национальной и общинной жизни нашего народа. Следовательно, любой шаг, направленный на ослабление авторитета Первопрестольного Эчмиадзина или посягательство на его неприкосновенность, наносит ущерб веками укреплявшимся связям между Церковью и верующим народом. Мы считаем неуместным и оскорбительным искать преступление в голосе, поднятом Верховным Патриархом всех армян и церковной иерархией по вопросам, касающимся Церкви", - заявил патриархат.

Епископы из разных стран ранее также выразили поддержку католикосу всех армян. В частности, в заявлении, распространенном епископом Армашем Налбандяном (Дамаск, Сирия), епископом Серовбе Исаханяном (Кёльн, Германия) и епископом Ошаканом Гюльгюляном (Багдад, Ирак) говорится, что преследование католикоса Гарегина Второго, а также шести епископов может вызвать серьезные вопросы у всех тех, кто придает значение религиозной свободе, верховенству права и фундаментальным принципам демократического государства, указывает Arminfo.

Католикос великого дома Киликийского назвал неприемлемым вызов в суд Верховного Патриарха, сообщает издание "Новости-Армения".

"Мы, два католикоса, постоянно поддерживаем связь друг с другом и советуемся по вопросам, волнующим нашу Родину и нацию. Мы выразили патриарху Гарегину наше глубокое возмущение и даже предложили ему не являться в суд, а направить своего представителя", - говорится в заявлении католикоса Арама Первого.

Они подчеркнули, что в последние годы в отношениях между государством и церковью в Армении сформировались напряженность, взаимное недоверие и возникли многочисленные проблемы. Вместе с тем католикос великого дома Киликийского выразил уверенность, что "сложные и чувствительные вопросы не могут получить справедливого и устойчивого решения" путем правового давления, уголовного преследования, острой конфронтации или вмешательства во внутреннюю жизнь церкви.

Конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Подробнее о преследовании политических оппонентов действующей власти Армении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".