Житель КЧР получил пожизненный срок за передачу данных об участниках военной операции

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Житель Карачаево-Черкесии Алексей Каплунов обвинен в госизмене по делу о сборе данных об отправке информации об участниках боевых действий из числа заключенных.

"Кавказский узел" сообщал, суд приговорил жителя Краснодарского края Дениса Попова к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене. По версии суда, он передавал представителям организации "Артподготовка"* сведения о военных кораблях в Новороссийске.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Карачаево-Черкесии Алексея Каплунова виновным в передаче информации о сотрудниках колонии в Ставропольском крае и заключенных, отправленных на военную операцию, говорится в телеграм-канале пресс-службы суда. Каплунов признан виновным в госизмене, а также в участии в деятельности террористической организации и приговорен к пожизненному сроку.

По версии следствия, отбывая наказание в колонии , Каплунов в июне 2024 года вступил в переписку с представителем "Легиoна "Свoбода Рoссии" (признанного запрещенной в России террористической организацией) и отправил ему сообщение о добровольном вступлении. Затем он собрал и отправил сведения о сотрудниках колонии, которые охраняли или отбирали осужденных, желающих принять участие в боевых действиях, а также о самих осужденных.

В пресс-службе Южного окружного военного суда уточнили, что ранее Каплунов отбывал срок за разбой, однако позже эта судимость была погашена, сообщает "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 22 годам строгого режима жителя Новороссийска Евгения Чернышова, признав его виновным в госизмене и участии в террористической организации.