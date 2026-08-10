Военный из Дагестана убит на Украине

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Мурадис Магомедов из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2066 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2065 убитого на Украине военнослужащего из Дагестана.

О передаче медали "За отвагу" родным убитого в зоне СВО Мурадиса Магомедова сообщила администрация Хасавюрта в Telegram-канале.

Награду родственникам Магомедова передал глава Хасавюрта Корголи Корголиев. Детали биографии и гибели военнослужащего в сообщении администрации не приведены.

Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2066 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале августа стало известно, что на Украине убит Рустам Зеленский из Хасавюрта.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.