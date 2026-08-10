Две трассы перекрыты в Дагестане после схода селевых потоков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане перекрыто движения транспорта на трассах в Гумбетовском и Чародинском районах из-за схода селей.

Как писал "Кавказский узел", из-за непогоды в Дагестане регулярно оказываются отрезанными от транспортного сообщения десятки населенных пунктов. К примеру, из-за ливней 7-8 июля в Дагестане оказались отрезаны от транспортного сообщения 56 населенных пунктов. Большинство из них были освобождены от транспортной блокады только 12 июля.

Движение по автомобильной дороге регионального значения Хасавюрт - Тлох временно приостановлено вечером 9 августа из-за обрушения селевых масс на проезжую часть на 107 километре трассы в районе населенного пункта Нижнее Инхо Гумбетовского района, пишет РИА "Дагестан".

В тот же день из-за селеных потоков было осложнено движение транспорта по автомобильной дороге регионального значения Гуниб - Цуриб в Чародинском районе на 4-м, 12-м и 14-м километрах трассы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.