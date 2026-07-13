12 сел остаются без транспортного сообщения в Дагестане после непогоды

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В Дагестане восстановлено движение по 19 участкам дорог, которое было нарушено из-за обильных осадков. Отрезанными от внешнего мира остаются 12 населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 11 июля в Дагестане восстановлено движение по 10 поврежденным во время ливня участкам дорог, восстановлено сообщение с 46 населенными пунктами. Доступ в еще 53 населенных пункта пока ограничен.

По состоянию на вечер 12 июля в Дагестане удалось восстановить транспортное сообщение еще на 19 участках автодорог, которые были размыты в результате ливней, пишет РИА "Дагестан".

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира 12 населенных пунктов в разных районах. В Агульском районе прервано транспортное сообщение с селом Буршаг из-за частичного обрушения каменно-арочного моста. В Гунибском районе серьезно повреждена дорога из Гуниба в Кумух, что нарушило сообщение с шестью населенными пунктами в районе и четырьмя - в Лакском районе. Часть пути уже расчищена, по временной схеме обеспечен проезд к селам Согратль, Шангода, Бухты, Шитли и Мегеб. Также закрыт подъезд к селу Обох.

В Дахадаевском районе осталось без транспортного сообщения из-за оползня село Дибракмахи. В Рутульском районе прервано сообщение с селами Джиных, Кальял и Мухах, в Тляратинском районе по временной схеме восстановлено сообщение с селами Чорода, Салда, Ульгеб, Камилух, Бетельда, Герель и Генеколоб.

В Унцукульском районе закрытор движение по дороге "Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост", автотранспорт направлен по альтернативным маршрутам. По временной схеме восстановлено сообщение с 18 населенными пунктами в Чародинском районе, остается закрытым подъезд к селу Цемер из-за повреждения моста и дороги.

Напомним также, что электроснабжение более 60 населенных пунктов нарушено в Дагестане из-за обильных дождей, прошедших 7-8 июля. Вечером 12 июля энергетики отчитались о возобновлении подачи энергии в Рутульском и Ахтынском районах.

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