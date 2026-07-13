×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:00, 13 июля 2026

12 сел остаются без транспортного сообщения в Дагестане после непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане восстановлено движение по 19 участкам дорог, которое было нарушено из-за обильных осадков. Отрезанными от внешнего мира остаются 12 населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 11 июля в Дагестане восстановлено движение по 10 поврежденным во время ливня участкам дорог, восстановлено сообщение с 46 населенными пунктами. Доступ в еще 53 населенных пункта пока ограничен.

По состоянию на вечер 12 июля в Дагестане удалось восстановить транспортное сообщение еще на 19 участках автодорог, которые были размыты в результате ливней, пишет РИА "Дагестан".

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира 12 населенных пунктов в разных районах. В Агульском районе прервано транспортное сообщение с селом Буршаг из-за частичного обрушения каменно-арочного моста. В Гунибском районе серьезно повреждена дорога из Гуниба в Кумух, что нарушило сообщение с шестью населенными пунктами в районе и четырьмя - в Лакском районе. Часть пути уже расчищена, по временной схеме обеспечен проезд к селам Согратль, Шангода, Бухты, Шитли и Мегеб. Также закрыт подъезд к селу Обох.

В Дахадаевском районе осталось без транспортного сообщения из-за оползня село Дибракмахи. В Рутульском районе прервано сообщение с селами Джиных, Кальял и Мухах, в Тляратинском районе по временной схеме восстановлено сообщение с селами Чорода, Салда, Ульгеб, Камилух, Бетельда, Герель и Генеколоб.

В Унцукульском районе закрытор движение по дороге "Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост", автотранспорт направлен по альтернативным маршрутам. По временной схеме восстановлено сообщение с 18 населенными пунктами в Чародинском районе, остается закрытым подъезд к селу Цемер из-за повреждения моста и дороги.

Напомним также, что электроснабжение более 60 населенных пунктов нарушено в Дагестане из-за обильных дождей, прошедших 7-8 июля. Вечером 12 июля энергетики отчитались о возобновлении подачи энергии в Рутульском и Ахтынском районах.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
02:00, 12 июля 2026
Восстановлено транспортное сообщение с 46 населенными пунктами в Дагестане
04:30, 11 июля 2026
Подтопления нанесли ущерб жителям сел Гергебильского района
Последствия оползней в Уркарахе. Фото: Правительство Дагестана / Telegram
21:22, 10 июля 2026
Житель Уркараха добился через суд права на выплаты за поврежденный оползнем дом
Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр сюжета "Первого канала".
21:41, 9 июля 2026
Дополнительные средства выделены Чечне и Дагестану на ликвидацию последствий наводнения
Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:31, 8 июля 2026
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
14:30, 10 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:02, 10 июля 2026
Карапетян Самвел
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:46, 10 июля 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Пожилая жительница Хасавюрта производит выстрел из пистолета во время свадьбы. Стоп-кадр из видео https://www.instagram.com/p/DapuiBgM6xA (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
12 июля 2026, 13:36
Стрельба на свадьбе в Хасавюрте вызвала критику пользователей соцсети

Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев и жительница Грозного, которой вменено занятие колдовством. Стоп-кадр из видео https://www.instagram.com/p/DaqPUA_oNu_ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
12 июля 2026, 11:56
Жительница Грозного публично отчитана за колдовство

Водоросли в Анапе. Кадр из видео https://t.me/tipichkras/80946
12 июля 2026, 07:58
Пользователи Сети указали властям Анапы на нерешенную проблему с водорослями в море

Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 июля 2026, 03:31
Топливный кризис вызвал рост спроса на газобаллонное оборудование в Астрахани

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше