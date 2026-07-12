Жительница Грозного публично отчитана за колдовство

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Силовики задержали пожилую жительницу Грозного, после чего руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал его за занятие оккультизмом, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Репортажи о беседах с задержанными, которые проводит руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, периодически публикует гостелекомпания "Грозный".

Instagram*-паблик chp_grozniy_ сегодня ночью опубликовал видеорепортаж гостелеканала "Грозный", на кадрах которого показано, как руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитывает пожилую жительницу Грозного. В описании видео сказано, что ей вменено занятие оккультизмом.

"Поймали еще одну колдунью", – сказано в описании видео.

На кадрах видео грозненка заявила, что является учителем. "Неправда. Я учительница. Знаю английский, чеченский и русский языки", – сказала она.

Далее на кадрах продемонстрирован телефон, на котором воспроизводится видеозапись. На ней показано как женщина раскладывает карты. Затем Адам Эльжуркаев и пожилая грозненка показаны в кабинете, на фоне видны флаги России и Чечни. Вместе с ними в помещении находятся несколько мужчин в гражданской одежде. Затем на видео показаны колода карт и фотографии людей.

"Кавказский узел" также писал, что юрист Абусупьян Гайтаев ранее отметил, что в России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела.

"Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, отметил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".