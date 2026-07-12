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11:56, 12 июля 2026

Жительница Грозного публично отчитана за колдовство

Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев и жительница Грозного, которой вменено занятие колдовством. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/DaqPUA_oNu_ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали пожилую жительницу Грозного, после чего руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитал его за занятие оккультизмом, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Репортажи о беседах с задержанными, которые проводит руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, периодически публикует гостелекомпания "Грозный".

Instagram*-паблик chp_grozniy_ сегодня ночью опубликовал видеорепортаж гостелеканала "Грозный", на кадрах которого показано, как руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитывает пожилую жительницу Грозного. В описании видео сказано, что ей вменено занятие оккультизмом.

"Поймали еще одну колдунью", – сказано в описании видео.

На кадрах видео грозненка заявила, что является учителем. "Неправда. Я учительница. Знаю английский, чеченский и русский языки", – сказала она.

Далее на кадрах продемонстрирован телефон, на котором воспроизводится видеозапись. На ней показано как женщина раскладывает карты. Затем Адам Эльжуркаев и пожилая грозненка показаны в кабинете, на фоне видны флаги России и Чечни. Вместе с ними в помещении находятся несколько мужчин в гражданской одежде. Затем на видео показаны колода карт и фотографии людей.

"Кавказский узел" также писал, что юрист Абусупьян Гайтаев ранее отметил, что в России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела.

"Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, отметил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины. По его данным, в Дагестане и Чечне исламские экзорцисты работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

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