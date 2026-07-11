Видимость конкуренции стала способом легитимизировать пребывание Кадырова у власти
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Прямыми выборами с участием альтернативных кандидатов, хоть и тотально сфальсифицированными, Кадыров легитимизирует свое пребывание у власти. Цель такой легитимации - не позволить чеченским элитам поставить Кадырова в зависимость от их поддержки, считают аналитики.
Как писал "Кавказский узел", 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики, подав документы для участия в выборах на должность в единый день голосования 20 сентября. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счёта. На следующий день Избирательная комиссия Чечни приняла документы от двух претендентов на должность главы региона - председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова и депутата республиканского парламента Халида Накаева.
Ни на одних прямых выборах главы Чечни соперники Рамзана Кадырова не приближались даже к пятипроцентному рубежу. В 2016 году трое остальных кандидатов получили от 0,53% до 0,84% голосов, а в 2021 году два конкурента Кадырова вместе набрали менее 0,4% голосов. При этом сам Кадыров на обоих голосованиях получил более 97% голосов избирателей.
Член Совета Адама Смита, политолог Сергей Бойко напомнил, что в 2018 году наблюдатели из Москвы в Грозном показали, что явка на президентских выборах обычная, как в Москве или в каком другом регионе.
Сегодня выборы - это такой политический ритуал, который фиксирует не волеизъявление людей, а способность административной машины к организации формальных процедур
"Отсюда вывод, что результаты в 97% просто рисуются. Поэтому сегодня выборы - это такой политический ритуал, который фиксирует не волеизъявление людей, а способность административной машины к организации формальных процедур. Нужны конкурирующие «кандидаты», назначат. Также относятся к явке и процентам", - пояснил Бойко.
По мнению политолога, не участие лично Рамзана Кадырова в выборах в Госдуму обусловлено снижением их статуса в текущей политической системе.
"Потенциально группы населения, которые бы проголосовали против Кадырова есть, но в условиях реального террора к оппонентам <чеченской власти> выбор у них небогатый — уходить в горы воевать или дожидаться времен, когда Рамзан уйдет по естественным причинам", - считает Бойко.
По его словам, в случае изменений в России, скорее всего, при демонтаже авторитарного режима Путина в Чечне начнется сведение счетов между разными клановыми группами.
"Так что популярность Рамзана при появлении настоящей конкуренции исчезнет довольно быстро", - полагает Бойко.
Электоральный аналитик Иван Шукшин* отметил, что существуют многократные свидетельства того, что выборы в Чечне сфальсифицированы тотально.
"Десант наблюдателей, электоральная статистика и изучение видеозаписей с участков в 2018 году – всё это показало, что официальные результаты в Чечне, говорящие о явке и результате в 95% – это просто одна большая рисовка. Поэтому я не могу всерьёз обсуждать результаты выборов в этом регионе", - заявил Шукшин* корреспонденту "Кавказского узла".
Он полагает, что рейтинг Кадырова внутри региона формируется строго внутри республики,
"Кремль на это не может повлиять. Впрочем, если выборы, единственный инструмент измерения рейтинга, сломан, непонятно, как говорить о рейтинге", - указал Шукшин).
Профессор РГГУ, политолог Алексей Кузьмин заявил, что альтернативные кандидаты на выборах главы Чечни - это демонстрация наличия свободы.
"Но это и гарантии управляемости. Если и когда ошибки режима перевесят его достоинства, стандартная процедура обеспечит приход к власти "поддержанного демократическим путем" претендента - это игра, но полезная", - считает он.
По мнению профессора, прямые выборы нужны для легитимации.
"Легитимация нужна не перед Кремлём - это способ не дать чеченским элитам поставить Кадырова в зависимость от их поддержки", - подчеркнул Кузьмин.
Что касается одновременного выдвижения в главы региона и включение в список кандидатов в депутаты Госдумы, то быть в нескольких списках можно, но не обязательно.
"То, что в Госдуму идут другие люди - демонстрация силы режима: у нас есть популярные кандидаты", - отметил Кузьмин.
Напомним, что в ходе прямой линии 14 декабря 2025 года Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики в 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду, что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах. 6 июля "Единая Россия" выдвинула Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы Чеченской Республики. 2 июля Совет старейшин Чечни на собрании в Грозном единогласно поддержал кандидатуру Кадырова на выборах.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"