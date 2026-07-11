Видимость конкуренции стала способом легитимизировать пребывание Кадырова у власти

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Прямыми выборами с участием альтернативных кандидатов, хоть и тотально сфальсифицированными, Кадыров легитимизирует свое пребывание у власти. Цель такой легитимации - не позволить чеченским элитам поставить Кадырова в зависимость от их поддержки, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики, подав документы для участия в выборах на должность в единый день голосования 20 сентября. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счёта. На следующий день Избирательная комиссия Чечни приняла документы от двух претендентов на должность главы региона - председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова и депутата республиканского парламента Халида Накаева.

Ни на одних прямых выборах главы Чечни соперники Рамзана Кадырова не приближались даже к пятипроцентному рубежу. В 2016 году трое остальных кандидатов получили от 0,53% до 0,84% голосов, а в 2021 году два конкурента Кадырова вместе набрали менее 0,4% голосов. При этом сам Кадыров на обоих голосованиях получил более 97% голосов избирателей.

Член Совета Адама Смита, политолог Сергей Бойко напомнил, что в 2018 году наблюдатели из Москвы в Грозном показали, что явка на президентских выборах обычная, как в Москве или в каком другом регионе.

Сегодня выборы - это такой политический ритуал, который фиксирует не волеизъявление людей, а способность административной машины к организации формальных процедур

‎"Отсюда вывод, что результаты в 97% просто рисуются. Поэтому сегодня выборы - это такой политический ритуал, который фиксирует не волеизъявление людей, а способность административной машины к организации формальных процедур. Нужны конкурирующие «кандидаты», назначат. Также относятся к явке и процентам", - пояснил Бойко.‎‎

Кадыров нарушил традицию возглавлять список "Единой России" в Чечне На предстоящих выборах в Госдуму чеченский список "Единой России" впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.

По мнению политолога, не участие лично Рамзана Кадырова в выборах в Госдуму обусловлено снижением их статуса в текущей политической системе.

‎"Потенциально группы населения, которые бы проголосовали против Кадырова есть, но в условиях реального террора к оппонентам <чеченской власти> выбор у них небогатый — уходить в горы воевать или дожидаться времен, когда Рамзан уйдет по естественным причинам", - считает Бойко.

‎По его словам, в случае изменений в России, скорее всего, при демонтаже авторитарного режима Путина в Чечне начнется сведение счетов между разными клановыми группами.

‎"Так что популярность Рамзана при появлении настоящей конкуренции исчезнет довольно быстро", - полагает Бойко.

‎‎Электоральный аналитик Иван Шукшин* ‎отметил, что существуют многократные свидетельства того, что выборы в Чечне сфальсифицированы тотально.

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Наблюдатели доказали завышенную явку на выборах в регионах СКФО Показатели явки на мартовских выборах президента России в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии завышены, следует из отчетов волонтеров, сравнивших данные видеозаписей голосования на некоторых участках с официальными результатами ЦИК, пишет сегодня "Новая газета".

"Десант наблюдателей, электоральная статистика и изучение видеозаписей с участков в 2018 году – всё это показало, что официальные результаты в Чечне, говорящие о явке и результате в 95% – это просто одна большая рисовка. Поэтому я не могу всерьёз обсуждать результаты выборов в этом регионе", - заявил Шукшин* корреспонденту "Кавказского узла".

‎‎Он полагает, что рейтинг Кадырова внутри региона формируется строго внутри республики,

‎"Кремль на это не может повлиять. Впрочем, если выборы, единственный инструмент измерения рейтинга, сломан, непонятно, как говорить о рейтинге", - указал Шукшин).

‎Профессор РГГУ, политолог Алексей Кузьмин заявил, что альтернативные кандидаты на выборах главы Чечни - это демонстрация наличия свободы.

‎"Но это и гарантии управляемости. Если и когда ошибки режима перевесят его достоинства, стандартная процедура обеспечит приход к власти "поддержанного демократическим путем" претендента - это игра, но полезная", - считает он.

‎По мнению профессора, прямые выборы нужны для легитимации.

‎"Легитимация нужна не перед Кремлём - это способ не дать чеченским элитам поставить Кадырова в зависимость от их поддержки", - подчеркнул Кузьмин.

‎Что касается одновременного выдвижения в главы региона и включение в список кандидатов в депутаты Госдумы, то быть в нескольких списках можно, но не обязательно.

‎ "То, что в Госдуму идут другие люди - демонстрация силы режима: у нас есть популярные кандидаты", - отметил Кузьмин.

Напомним, что в ходе прямой линии 14 декабря 2025 года Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики в 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду, что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах. 6 июля "Единая Россия" выдвинула Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы Чеченской Республики. 2 июля Совет старейшин Чечни на собрании в Грозном единогласно поддержал кандидатуру Кадырова на выборах.

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