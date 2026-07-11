×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:01, 11 июля 2026

Видимость конкуренции стала способом легитимизировать пребывание Кадырова у власти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прямыми выборами с участием альтернативных кандидатов, хоть и тотально сфальсифицированными,  Кадыров легитимизирует свое пребывание у власти. Цель такой легитимации - не позволить  чеченским элитам поставить Кадырова в зависимость от их поддержки, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики, подав документы для участия в выборах на должность в единый день голосования 20 сентября. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счёта. На следующий день Избирательная комиссия Чечни приняла документы от двух претендентов на должность главы региона - председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова и депутата республиканского парламента Халида Накаева.

Ни на одних прямых выборах главы Чечни соперники Рамзана Кадырова не приближались даже к пятипроцентному рубежу. В 2016 году трое остальных кандидатов получили от 0,53% до 0,84% голосов, а в 2021 году два конкурента Кадырова вместе набрали менее 0,4% голосов. При этом сам Кадыров на обоих голосованиях получил более 97% голосов избирателей.

Член Совета Адама Смита, политолог Сергей Бойко напомнил, что в 2018 году наблюдатели из Москвы в Грозном показали, что явка на президентских выборах обычная, как в Москве или в каком другом регионе.

Сегодня выборы - это такой политический ритуал, который фиксирует не волеизъявление людей, а способность административной машины к организации формальных процедур

‎"Отсюда вывод, что результаты в 97% просто рисуются. Поэтому сегодня выборы - это такой политический ритуал, который фиксирует не волеизъявление людей, а способность административной машины к организации формальных процедур. Нужны конкурирующие «кандидаты», назначат. Также относятся к явке и процентам", - пояснил Бойко.‎‎

Кадыров и “Единая Россия”. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:23 02.07.2026
Кадыров нарушил традицию возглавлять список "Единой России" в Чечне
На предстоящих выборах в Госдуму чеченский список "Единой России" впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.

По мнению политолога, не участие лично Рамзана Кадырова в выборах в Госдуму обусловлено снижением их статуса в текущей политической системе.

‎"Потенциально группы населения, которые бы проголосовали против Кадырова есть, но в условиях реального террора к оппонентам <чеченской власти> выбор у них небогатый — уходить в горы воевать или дожидаться времен, когда Рамзан уйдет по естественным причинам", - считает Бойко.

‎По его словам, в случае изменений в России, скорее всего, при демонтаже авторитарного режима Путина в Чечне начнется сведение счетов между разными клановыми группами.

‎"Так что популярность Рамзана при появлении настоящей конкуренции исчезнет довольно быстро", - полагает Бойко.

‎‎Электоральный аналитик Иван Шукшин* ‎отметил, что существуют многократные свидетельства того, что выборы в Чечне сфальсифицированы тотально.

Выборы президента России. 18 марта 2018 года. Фото: REUTERS/Hannah McKay
15:41 04.06.2018
Наблюдатели доказали завышенную явку на выборах в регионах СКФО
Показатели явки на мартовских выборах президента России в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии завышены, следует из отчетов волонтеров, сравнивших данные видеозаписей голосования на некоторых участках с официальными результатами ЦИК, пишет сегодня "Новая газета".

"Десант наблюдателей, электоральная статистика и изучение видеозаписей с участков в 2018 году – всё это показало, что официальные результаты в Чечне, говорящие о явке и результате в 95% – это просто одна большая рисовка. Поэтому я не могу всерьёз обсуждать результаты выборов в этом регионе", - заявил Шукшин* корреспонденту "Кавказского узла".

‎‎Он полагает, что рейтинг Кадырова внутри региона формируется строго внутри республики,

‎"Кремль на это не может повлиять. Впрочем, если выборы, единственный инструмент измерения рейтинга, сломан, непонятно, как говорить о рейтинге", - указал Шукшин).

‎Профессор РГГУ, политолог Алексей Кузьмин заявил, что альтернативные кандидаты на выборах главы Чечни - это демонстрация наличия свободы.

‎"Но это и гарантии управляемости. Если и когда ошибки режима перевесят его достоинства, стандартная процедура обеспечит приход к власти "поддержанного демократическим путем" претендента - это игра, но полезная", - считает он.

‎По мнению профессора, прямые выборы нужны для легитимации.

‎"Легитимация нужна не перед Кремлём - это способ не дать чеченским элитам поставить Кадырова в зависимость от их поддержки", - подчеркнул Кузьмин.

‎Что касается одновременного выдвижения в главы региона и включение в список кандидатов в депутаты Госдумы, то быть в нескольких списках можно, но не обязательно.

‎ "То, что в Госдуму идут другие люди - демонстрация силы режима: у нас есть популярные кандидаты", - отметил Кузьмин.

Напомним, что в ходе прямой линии 14 декабря 2025 года Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики в 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду,  что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах. 6 июля "Единая Россия" выдвинула Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы Чеченской Республики. 2 июля Совет старейшин Чечни на собрании в Грозном единогласно поддержал кандидатуру Кадырова на выборах.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
17:01, 11 июля 2026
Муратов* потребовал проверить высказывание Кадырова
07:29, 11 июля 2026
Участники акции в Вене потребовали предоставить убежище выходцам из Чечни
Заправка. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
13:44, 10 июля 2026
Дефицит бензина и разница цен спровоцировали очереди на АЗС в Чечне
Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр сюжета "Первого канала".
21:41, 9 июля 2026
Дополнительные средства выделены Чечне и Дагестану на ликвидацию последствий наводнения
Халид Накаев (слева) и Исмаил Денильханов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:30, 9 июля 2026
Названы имена двух потенциальных соперников Кадырова на выборах главы Чечни
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
14:30, 10 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:02, 10 июля 2026
Карапетян Самвел
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:46, 10 июля 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 июля 2026, 03:31
Топливный кризис вызвал рост спроса на газобаллонное оборудование в Астрахани

Цена бензина на АЗС "Аско" повысилась на 10 рублей между 8 и 10 июля. Фото корреспондента "Кавказского узла".
11 июля 2026, 01:33
Подорожание бензина ударило по бюджету махачкалинцев

Акция протеста в Тбилиси. Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ka/article/859496-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs
10 июля 2026, 23:58
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 590 дней

Последствия оползней в Уркарахе. Фото: Правительство Дагестана / Telegram
10 июля 2026, 21:22
Житель Уркараха добился через суд права на выплаты за поврежденный оползнем дом

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше