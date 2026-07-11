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17:01, 11 июля 2026

Муратов* потребовал проверить высказывание Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сооснователь «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* обратился к главе Следкома с призывом проверить высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова на признаки публичных призывов к развязыванию агрессивной войны с применением оружия массового уничтожения.

Как писал "Кавказский узел", идею ввести военное положение Рамзан Кадыров озвучил  1 октября 2022 года после решения Минобороны отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Выступив с критикой Минобороны, глава Чечни предложил объявить военное положение на приграничных территориях, а также применить ядерное оружие.

Глава Чечни в первые годы военной операции на Украине неоднократно критиковал армейских начальников, а также стратегию Минобороны, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

В письме Дмитрия Муратова*, отправленном на имя главы СК Бастрыкина, указано, что в последние четыре года Рамзан Кадыров и другие официальные и медийные лица в частности замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев, бизнесмен Константин Малофеев, и другие, не раз делали публичные заявления, которые содержат призывы к применению ядерного оружия против Украины, либо указания на допустимость его применения против иностранных государств, пишет "Новая газета".

Публичные призывы к применению ядерного оружия со стороны лиц, занимающих государственные должности, фиксируются начиная с 2022 года и не повлекли какого-либо публично зафиксированного правового реагирования, указал Муратов*.

Статья 354 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Часть 2 той же статьи предусматривает повышенную ответственность в случае, если такие действия совершены лицом, занимающим государственную должность, либо с использованием средств массовой информации, говорится в заявлении Муратова*.

В частности, по его мнению, высказывание Кадырова может содержать признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 354 УК РФ (лицо, занимающее государственную должность).

"Ну, хода заявлению Муратова* не дадут, но публично это делать считаю важным", - прокомментировала заявление журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, "Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов* в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

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Автор: "Кавказский узел"

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