Дефицит бензина и разница цен спровоцировали очереди на АЗС в Чечне

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АИ-95 на заправках "Роснефти" в Чечне отпускают по 73 рубля за литр, на частных заправках цена уже 105 рублей, в связи с этим возникают очереди за недорогим бензином, в которых приходится проводить по несколько часов. При этом "Роснефть" продает лишь по 20 литров, что не покрывает потребности, рассказали автовладельцы

Как писал "Кавказский узел", регионы Северного Кавказа затронул дефицит бензина. Наиболее острая ситуация сложилась в Дагестане, там же наблюдается самый существенный рост цен на бензин.

В Чеченской Республике обострилась ситуация с доступностью автомобильного топлива марки АИ-95. Местные автовладельцы сообщают о существенной разнице в стоимости бензина на частных заправочных станциях и АЗС «Роснефть», а также о введении жестких лимитов на отпуск наиболее востребованного топлива.

«На частных заправках вроде "Лидера" или "Groztek" цена на АИ-95 105 рублей за литр. По такой цене он есть практически везде. А вот на "Роснефти" цена держится в районе 73 рублей. Разница почти в 30 рублей с литра. Для тех, кто целый день на колесах, это огромные деньги», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 24-летний водитель такси Хаваж.

АИ-95 отпускают строго утром, а часам к двенадцати дня лавочку закрывают и начинают продавать только дорогой сотый

Но чтобы сэкономить, придется попотеть, отметил он.

«На "Роснефти" в одни руки дают АИ-95 максимум на 1 500 рублей, это получается чуть больше 20 литров. Мне на смену этого вообще ни на что не хватает. Чтобы заправиться по этой цене, приходится вставать очень рано, вставать в очередь, потому что АИ-95 отпускают строго утром, а часам к двенадцати дня лавочку закрывают и начинают продавать только дорогой сотый. Я сегодня простоял в очереди на "Роснефти" около часа и сорока минут, передо мной было машин 30», - сообщил он.

37-летний предприниматель Тамерлан рассказывает, как цены на бензин отражаются на бизнесе.

«Ситуация с АИ-95 бьет по любому бизнесу. На частных АЗС ценник 105 рублей за литр. На "Роснефти" бензин по 73 рубля, разница колоссальная, поэтому все ломанулись туда. Но залить полный бак там физически невозможно, ввели жесткий лимит - не больше 20 литров на машину. Цены на бензин растут, а наши услуги на доставку стоят так же, как до всей этой истории с нехваткой бензина»,- пожаловался он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, кроме денег, водители теряют также свое время.

«Очереди на АЗС из-за этого выстраиваются нормальные, хвост на улицу вылезает. Я вчера лично потерял почти час времени в этой давке, чтобы урвать свои несчастные 20 литров. Народу тьма, все спешат, ругаются. Если не успел приехать в утренние часы, то все, после обеда АИ-95 на "Роснефти" просто исчезает, на табло пустота, и операторы говорят, что осталось только сотое топливо, которое большинству вообще не по карману», - отметил он.

Я сегодня приехал на АЗС в Грозном около 8 утра и застрял там на полтора часа. Очередь двигается медленно, колонна машин огромная, все хотят успеть до того, как этот бензин закончится и пустят АИ-100

48-летний водитель минивэна Муслим подтверждает, что разрыв в ценах между частниками и госзаправками сейчас составляет больше 30 рублей на литре АИ-95:

"105 рублей против 73. Естественно, цена на частных АЗС по всей республике одинаково высокая, там у них свои правила. На "Роснефти" дешевле, но там сразу ввели ограничения, больше 20 литров АИ-95 в один бак не наливают. Приходится крутиться, выгадывать, заправляться по чуть-чуть. Чтобы поймать АИ-95 по 73 рубля, надо успеть до полудня. Я сегодня приехал на АЗС в Грозном около 8 утра и застрял там на полтора часа. Очередь двигается медленно, колонна машин огромная, все хотят успеть до того, как этот бензин закончится и пустят АИ-100. Информационные табло на "Роснефти" выключены, никаких цифр нет, люди ориентируются чисто на слух и по сарафанному радио», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Строитель Иса рассказывает, что утром заправляется на "Роснефти", а днем на частных АЗС.

"Для обычной рабочей семьи сейчас бак заправить стоит как ползарплаты. Поэтому на "Роснефти", где этот же АИ-95 стоит 73 рубля, сейчас настоящий ажиотаж. Но государственные заправки ограничили отпуск и дают бензина максимум на полторы тысячи рублей за раз, это примерно 20 литров с копейками. Больше тебе автомат просто не нальет. Утром заправляюсь здесь, а днем на частниках, потому что весь день мотаемся туда-сюда и бензин быстро кончается», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, из-за этих ограничений и утреннего графика продаж на "Роснефти" творится бардак.

«Очереди стоят длиннющие, я сегодня отстоял больше часа ради того, чтобы плеснуть 20 литров. Самое интересное, что на стелах у них цены вообще не горят, стоят черные экраны, в отличие от частных АЗС, где 105 рублей светятся за километр. Если утром отстоять не успел, то во второй половине дня АИ-95 тебе уже не продадут, переходят на дорогое топливо», - указал он.

63-летний таксист Ваха тоже жалуется на очереди и дорогой бензин.

"Цены на частных заправках у нас запредельные, 105 рублей за литр АИ-95, и у всех владельцев сговор, цена один в один по всей Чечне. Разница с государственными АЗС "Роснефть" есть, там АИ-95 отпускают по 73 рубля. Конечно, я как таксист ищу где дешевле, но на государственные заправки теперь не наездишься из-за лимитов. Больше 20 литров в одни руки не дают. И за этим дешевым АИ-95 нужно охотиться с утра. Часам к двум дня его уже нет. Сегодня на АЗС в черте города я простоял в очереди больше получаса, машин 25-30 впереди было. Старикам тяжело в такой давке стоять», - подчеркнул он.