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08:44, 10 июля 2026

Два нефтехранилища и морпорт загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азове произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге горит морпорт, объявлена эвакуация жителей близлежащих домов.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 8 июля беспилотники атаковали танкеры в Таганрогском заливе, в результате два человека получили ранения.  Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу. Оба пострадавших от госпитализации отказались. В ночь на 9 июля два танкера загорелись в Таганрогском заливе после налета дронов.

Ростовская область пострадала от атаки беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован.

В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы.

В Таганроге в результате падения осколков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Пострадавших нет. Также произошло возгорание на крыше административного здания. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание ликвидировано. В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории Морского порта. По предварительной информации пострадавших нет. Идет ликвидация пожара, пишет он.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова объявила эвакуацию жителей из зоны ЧС.

«Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — пишет она.

Отметим, что  Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 27 июня беспилотник атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты", 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 – госпитализированы.

18 июня один человек погиб после атаки беспилотников на Ростовскую область, еще двое получили ранения. 10 июня в Миллеровском районе после атаки дрона загорелась емкость с топливом, были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых.

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Автор: "Кавказский узел"

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